Красивая улыбка за один день. Где в Барнауле сделать качественную имплантацию зубов?

В "Стоматологии Серебряковых" процедуру выполняют надежно и по специальной цене

22 октября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JwiGd

Специалисты клиники / Фото "Стоматология Серебряковых"

Потеря зубов – не просто эстетическая проблема, это серьезный удар по качеству жизни. Это может привести к нарушению дикции, жевания, а также психологическому дискомфорту. Однако современная стоматология предлагает эффективные решения, одним из которых является имплантация. Например, в барнаульской клинике "Стоматология Серебряковых" можно установить качественный корейский имплант по выгодной цене.

Что включает в себя установка импланта?

Имплантация – современная стоматологическая операция, которая позволяет восстановить не только внешний вид зубного ряда, но и его функциональность.

В зависимости от ситуации и состояния зубов в "Стоматологии Серебряковых" осуществляют:

Одномоментную имплантацию. Позволяет за один день установить имплант. Двухэтапную имплантацию. Сначала устанавливают имплант, а после полного заживления ткани (через 2,5-3,5 месяца) – коронку. Имплантация All-on-4 и All-on-6*. Методы позволяют восстановить все зубы сразу на четырех или шести имплантах за один день.

В "Стоматологии Серебряковых" процедуру проводят на высоком уровне. Специалисты имеют большой опыт работы и используют передовые технологии.

"Даже если пациенту когда-то сказали, что установка импланта невозможна или придется удалять собственные зубы, в 80% случаев мы можем найти решение", – подчеркивают врачи.

Вернуть красивую улыбку в клинике можно по выгодной цене: действует бессрочное специальное предложение на установку корейского импланта премиум-класса Dentium Superline* под ключ от 30 тыс. руб. (со всеми расходными материалами и работой).

Специалисты клиники / Фото "Стоматология Серебряковых"

Профессиональный подход

"Стоматология Серебряковых" – семейная клиника, которая уже три поколения заботится о здоровье пациентов.

Здесь, помимо имплантации, доступны:

терапия;

хирургическая стоматология;

ортопедия;

отбеливание;

ортодонтия;

эстетическая стоматология.

Преимущества "Стоматологии Серебряковых":

опытные специалисты – имплантологи и ортопеды имеют стаж работы более 25 лет;

собственный компьютерный томограф, позволяющий проводить точную диагностику и планирование лечения;

собственная зуботехническая лаборатория.

Потеря зубов – не приговор. Обратитесь в клинику, чтобы обрести здоровую и красивую улыбку на долгие годы.

"Стоматология Серебряковых"

Адрес: Барнаул, Новая пристань, ул. Приречная, 2а, ​1 этаж

Тел.: +7-385-275-63-87; +7 (3852) 75-63-87

Сайт

* All-on ("Алл-он"); Dentium Superline ("Дентиум Суперлайн")

ООО "Стоматология Серебряковых"

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста