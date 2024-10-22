Красивая улыбка за один день. Где в Барнауле сделать качественную имплантацию зубов?
В "Стоматологии Серебряковых" процедуру выполняют надежно и по специальной цене
22 октября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JwiGd
Потеря зубов – не просто эстетическая проблема, это серьезный удар по качеству жизни. Это может привести к нарушению дикции, жевания, а также психологическому дискомфорту. Однако современная стоматология предлагает эффективные решения, одним из которых является имплантация. Например, в барнаульской клинике "Стоматология Серебряковых" можно установить качественный корейский имплант по выгодной цене.
Что включает в себя установка импланта?
Имплантация – современная стоматологическая операция, которая позволяет восстановить не только внешний вид зубного ряда, но и его функциональность.
В зависимости от ситуации и состояния зубов в "Стоматологии Серебряковых" осуществляют:
- Одномоментную имплантацию. Позволяет за один день установить имплант.
- Двухэтапную имплантацию. Сначала устанавливают имплант, а после полного заживления ткани (через 2,5-3,5 месяца) – коронку.
- Имплантация All-on-4 и All-on-6*. Методы позволяют восстановить все зубы сразу на четырех или шести имплантах за один день.
В "Стоматологии Серебряковых" процедуру проводят на высоком уровне. Специалисты имеют большой опыт работы и используют передовые технологии.
"Даже если пациенту когда-то сказали, что установка импланта невозможна или придется удалять собственные зубы, в 80% случаев мы можем найти решение", – подчеркивают врачи.
Вернуть красивую улыбку в клинике можно по выгодной цене: действует бессрочное специальное предложение на установку корейского импланта премиум-класса Dentium Superline* под ключ от 30 тыс. руб. (со всеми расходными материалами и работой).
Профессиональный подход
"Стоматология Серебряковых" – семейная клиника, которая уже три поколения заботится о здоровье пациентов.
Здесь, помимо имплантации, доступны:
- терапия;
- хирургическая стоматология;
- ортопедия;
- отбеливание;
- ортодонтия;
- эстетическая стоматология.
Преимущества "Стоматологии Серебряковых":
- опытные специалисты – имплантологи и ортопеды имеют стаж работы более 25 лет;
- собственный компьютерный томограф, позволяющий проводить точную диагностику и планирование лечения;
- собственная зуботехническая лаборатория.
Потеря зубов – не приговор. Обратитесь в клинику, чтобы обрести здоровую и красивую улыбку на долгие годы.
"Стоматология Серебряковых"
Адрес: Барнаул, Новая пристань, ул. Приречная, 2а, 1 этаж
Тел.: +7-385-275-63-87; +7 (3852) 75-63-87
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* All-on ("Алл-он"); Dentium Superline ("Дентиум Суперлайн")
ООО "Стоматология Серебряковых"Реклама
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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