Красиво и вдохновляюще. В школе кикбоксинга "СТИК" появилась оригинальная стена

Красочное изображение будет радовать и стимулировать юных спортсменов

28 ноября 2023, 09:00, ИА Амител

Арт-объект / Фото: Центр "Мой бизнес"

Одним из примеров удачной коллаборации спорта, бизнеса, властей и творчества стало создание современного арт-объекта, который теперь вдохновляет юных спортсменов на новые свершения. Благодаря Центру "Мой бизнес" и специалистам "ЯМогу принт" в тренировочном зале школы кикбоксинга "СТИК" появилось красочное изображение на одной из стен. Арт-объект шириной почти пять метров расположился прямо за рингом.

Вот уже 30 лет визитной карточкой клуба "СТИК" являются сотни чемпионов и сильный тренерский состав. В 2021 году администрация краевой столицы передала школе кикбоксинга в безвозмездную аренду здание по ул. Северо-Западной, где меньше чем за год здесь был проведен масштабный ремонт.

В зале сделали специальное мягкое покрытие, позволяющее тренироваться босиком, что для кикбоксеров очень важно. В углу появился новенький ринг. Установлена современная система вентиляции, душевые и санузлы есть в каждой раздевалке, а теперь здесь появилась и красивая стена для будущих фотографий.

"У нас получилась смелая совместная работа, которая привнесла в тренировочный зал школы индивидуальность. Я буду рад, если этот арт-объект станет неким стимулом к новым победам. Такие коллаборации, которые нам помогает реализовывать национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства, безусловно, продолжают существовать", – рассказал руководитель Центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков.

Школа "Стик" / Фото: Центр "Мой бизнес"

Руководитель "ЯМогу принт" Евгений Пологно тоже отметил результат и подчеркнул, что работа получилась весьма символичная: стена, как и совсем юные мальчишки и девчонки, – чистый лист. "ЯМогу принт" посредством краски наполнил ее смыслом, а вот тренерский состав каждодневным обучением и мотивацией зажигает ярких звезд кикбоксинга.

Напомним, все меры поддержки для предпринимателей Алтайского края Центр "Мой бизнес" реализует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом России Владимиром Путиным.