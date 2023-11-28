Красиво и вдохновляюще. В школе кикбоксинга "СТИК" появилась оригинальная стена
Красочное изображение будет радовать и стимулировать юных спортсменов
28 ноября 2023, 09:00, ИА Амител
Одним из примеров удачной коллаборации спорта, бизнеса, властей и творчества стало создание современного арт-объекта, который теперь вдохновляет юных спортсменов на новые свершения. Благодаря Центру "Мой бизнес" и специалистам "ЯМогу принт" в тренировочном зале школы кикбоксинга "СТИК" появилось красочное изображение на одной из стен. Арт-объект шириной почти пять метров расположился прямо за рингом.
Вот уже 30 лет визитной карточкой клуба "СТИК" являются сотни чемпионов и сильный тренерский состав. В 2021 году администрация краевой столицы передала школе кикбоксинга в безвозмездную аренду здание по ул. Северо-Западной, где меньше чем за год здесь был проведен масштабный ремонт.
В зале сделали специальное мягкое покрытие, позволяющее тренироваться босиком, что для кикбоксеров очень важно. В углу появился новенький ринг. Установлена современная система вентиляции, душевые и санузлы есть в каждой раздевалке, а теперь здесь появилась и красивая стена для будущих фотографий.
"У нас получилась смелая совместная работа, которая привнесла в тренировочный зал школы индивидуальность. Я буду рад, если этот арт-объект станет неким стимулом к новым победам. Такие коллаборации, которые нам помогает реализовывать национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства, безусловно, продолжают существовать", – рассказал руководитель Центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков.
Руководитель "ЯМогу принт" Евгений Пологно тоже отметил результат и подчеркнул, что работа получилась весьма символичная: стена, как и совсем юные мальчишки и девчонки, – чистый лист. "ЯМогу принт" посредством краски наполнил ее смыслом, а вот тренерский состав каждодневным обучением и мотивацией зажигает ярких звезд кикбоксинга.
Напомним, все меры поддержки для предпринимателей Алтайского края Центр "Мой бизнес" реализует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
09:05:10 28-11-2023
как можно назвать спортом узаконенный мордобой? никогда не понимал. но. он есть спорт.
12:55:34 28-11-2023
В школе кикбоксинга. оооооок... пацан в синем, я так понимаю, бьёт пацана в красном. За такой удар меня бы тренер четвертовал! Две ошибки на одном рисунке. Во-первых, как он замахнулся... во-вторых, на кой он распрямляет руку? пацан в красном небольшую ответку даст и переломит руку пацану в синем. Хотя, может, это специально наглядное пособие разбирать ошибки начинающих борцов?
14:34:44 28-11-2023
Согласен, очень удачная коллаборация спорта спорта и властей приведена на фото. "Мой бизнес", а ниже его иллюстрация.