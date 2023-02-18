Красивые и накачанные. Где и когда пройдёт чемпионат по бодибилдингу в Барнауле?

Одно из самых популярных мероприятий года вновь соберёт любителей фитнеса

18 февраля 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Традиционный чемпионат Алтайского края по бодибилдингу пройдёт в Барнауле 5 марта в ДК Моторостроителей. В этом году в нём примут участие более 100 лучших спортсменов сибирского региона.

Как сообщают организаторы, в этом году зрителей ждут эффектные рельефные руки, накачанный торс, загорелое тело и шикарно блистающие в свете софитов соревновательные костюмы.

Судить участников будут обладатели всероссийской категории, выберут победителей из лучших сибирских атлетов. Главным судьёй чемпионата вновь выступит президент Федерации бодибилдинга Алтайского края, основатель сети фитнес-клубов Hardcore Gym Денис Капустин.

В этом году будет представлено 19 категорий спортсменов и два абсолютных первенства: фитнес-девочки, фитнес-бикини, бодибилдинг, фит-модели, спортсмены с ПОДА, фит-пары и другие дисциплины будут презентованы для всех зрителей в этот день.

Билеты на чемпионат можно приобрести на сайте https://barnaul.kassy.ru/events/sport/2-11277/ (Городские зрелищные кассы), а также по адресам:

– Геблера, 33б, тренажёрный зал Hardcore Gym;

– проспект Энергетиков, 4, клуб физической культуры "Рекорд".

Организатором турнира выступает Министерство спорта Алтайского края. Начало мероприятия – в 17:00.