Красивых женщин приглашают на конкурс, чтобы стать новой "Миссис Барнаул"
Организатором выступает модельное агентство Татьяны Жилиной
13 января 2025, 11:30, ИА Амител
Модельное агентство Татьяны Жилиной ищет красивых мам, жен, домохозяек, бизнес-леди и просто активных женщин для участия в конкурсе красоты и грации "Миссис Барнаул 2025".
"Для того чтобы стать участницей конкурса красоты "Миссис Барнаул 2025", не обязательно быть профессиональной моделью и обладать какими-то навыками. Всему обучат во время подготовки конкурса", – подчеркнули организаторы.
С участницами работают одни из лучших специалистов в разных областях красоты, моды, спорта, психологии. Участницы пройдут профессиональную fashion подготовку.
Узнать подробную информацию и записаться на кастинг можно по телефону: 8-962-792-40-05. Либо написать в личные сообщения: https://vk.com/id174804079. Также подробности в группе: https://vk.com/club25126869.
11:53:45 13-01-2025
Чисто гипотетически : Вот допустим пару тысяч женщин себя чувствуют "красивыми" всех возьмут? или начнется отсеивание по непонятным причинам...
12:46:06 13-01-2025
"Не красивых женщин не бывает, бывает мало водки. "
14:34:22 13-01-2025
А что со "старой" случилось ? Зачем новая ?
17:25:54 13-01-2025
ППШариков (14:34:22 13-01-2025) А что со "старой" случилось ? Зачем новая ?... Текучка кадров.