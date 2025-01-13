Красивых женщин приглашают на конкурс, чтобы стать новой "Миссис Барнаул"

Организатором выступает модельное агентство Татьяны Жилиной

13 января 2025, 11:30, ИА Амител

Конкурс красоты Татьяны Жилиной / Фото предоставлено организаторами

Модельное агентство Татьяны Жилиной ищет красивых мам, жен, домохозяек, бизнес-леди и просто активных женщин для участия в конкурсе красоты и грации "Миссис Барнаул 2025".

"Для того чтобы стать участницей конкурса красоты "Миссис Барнаул 2025", не обязательно быть профессиональной моделью и обладать какими-то навыками. Всему обучат во время подготовки конкурса", – подчеркнули организаторы.

С участницами работают одни из лучших специалистов в разных областях красоты, моды, спорта, психологии. Участницы пройдут профессиональную fashion подготовку.

Узнать подробную информацию и записаться на кастинг можно по телефону: 8-962-792-40-05. Либо написать в личные сообщения: https://vk.com/id174804079. Также подробности в группе: https://vk.com/club25126869.