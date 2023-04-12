Красивый и доступный. Где в Барнауле купить современный смарт-кроссовер?

Автомобиль Chery Tiggo 4PRO – оптимальное соотношение стоимости и технических возможностей

12 апреля 2023, 10:05, ИА Амител

Chery Tiggo 4PRO / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Хотите новый автомобиль, который бы сочетал и стильный внешний вид, и качественное управление, и комфортный салон? Но что выбрать, когда рынок иностранных авто так серьёзно поменялся? Автоцентр АНТ рекомендует присмотреться к Chery Tiggo 4PRO*. Его разработкой занималась команда профессионалов высочайшего класса – специалисты с мировым именем, собранные китайским автомобильным гигантом Chery Automobile*.

Машина, которую видно сразу

Спортивный силуэт автомобиля подчёркивает его маневренность и скорость, а большая хромированная решётка радиатора – высокую мощность. Аэродинамические обводы кузова тщательно проработаны: боковые линии профиля чёткие, а поясные демонстрируют стремительность и динамичность.

Образ модели дополняют светодиодные фары, модные задние 3D (3Д) фонари с чёрной окантовкой и G(Джи)-образные элементы отделки дневных ходовых огней. И, конечно, они делают машину заметной даже при недостаточном освещении.

Хромированные декоративная поперечина и насадки на патрубки выхлопной трубы, а также другие акцентные детали – одна из изюминок Chery Tiggo 4PRO. Яркости добавляют акцентированные красным цветом колёсные диски.

































Chery Tiggo 4PRO / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мощный, но экономный

Chery Tiggo 4PRO довольно мощный среди автомобилей такого класса. Атмосферный двигатель (ACTECO-II) 1.5L + CVT18 / MT5 даёт хорошую тягу и на малых, и на высоких оборотах. При этом мотор достаточно непривередлив к топливу и отлично работает на 92-м бензине.

Двигатель развивает максимальную мощность до 147 л.с., максимальный крутящий момент – 210 Нм при 1750-4500 об/мин. Он быстро прогревается, но расход топлива невелик – примерно 7 л / 100 км.

Хорошая безопасность и управляемость

В Chery Tiggo 4PRO многоуровневая система обеспечения безопасности водителя и пассажиров. Каркас кузова усилен и более чем на 60% состоит из высокопрочной, мало подверженной коррозии стали немецкого концерна Benteler. Впрочем, как и многие другие элементы автомобиля.

Системы управления предусматривают протоколы действий в опасных ситуациях. Chery Tiggo 4PRO не теряет управляемости при пробуксовке, резких поворотах или высокой скорости, а дисковые тормоза позволяют быстро погасить движение. Благодаря проработанной подвеске, машина легко и плавно преодолевает мелкие и средние неровности.

Здесь внедрена одна из эффективных систем креплений детского кресла. Стеклоподъемники оснащены функцией защиты от защемления, а также могут управляться дистанционно.





























Chery Tiggo 4PRO / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Технологичные опции

Автомобиль оборудован системами дистанционного запуска и бесключевого доступа, есть автоматическая разблокировка замков при появлении поблизости ключа-транспондера.

Приборная панель в Chery Tiggo 4PRO цифровая. Индикаторы скорости – крупные, сенсорный экран с высоким разрешением выполнен в широком формате для удобного доступа к элементам управления автомобилем.

Углы вылета и наклона руля регулируются, само рулевое колесо обтянуто нескользящей тонкой кожей. Масса регулировок имеется и у сидений. Особенно актуальным для Сибири будет наличие подогрева всех кресел и руля, а также стёкол, зеркал и форсунок омывателя.

Да и в целом контроль климата в Chery Tiggo 4PRO на высоте. Автомобиль оснащён интеллектуальной двузонной системой климат-контроля, которая поддерживает в салоне максимально комфортную атмосферу.

Где пройти тест-драйв

Попробуйте автомобиль в действии сами. Официальный дилер CHERY в Алтайском крае – Автоцентр АНТ – приглашает всех желающих на тест-драйв Chery Tiggo 4PRO.

Кстати, в Автоцентре АНТ максимально выгодные условия приобретения: скидки могут достигать до 800 тысяч, рассрочка 0% до 78 месяцев.

Цена на автомобиль Chery Tiggo 4PRO – от 1 679 900 с учётом скидок по программам трейд-ин и кредитной программе "Chery легко".

Автоцентр АНТ – официальный дилер CHERY в Алтайском крае

Барнаул, Павловский тракт, 249е (рядом с ТЦ "Москва")

Тел.: +73852230050

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