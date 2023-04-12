Красивый и доступный. Где в Барнауле купить современный смарт-кроссовер?

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Автомобиль Chery Tiggo 4PRO – оптимальное соотношение стоимости и технических возможностей
12 апреля 2023, 10:05, ИА Амител
Хотите новый автомобиль, который бы сочетал и стильный внешний вид, и качественное управление, и комфортный салон? Но что выбрать, когда рынок иностранных авто так серьёзно поменялся? Автоцентр АНТ рекомендует присмотреться к Chery Tiggo 4PRO*. Его разработкой занималась команда профессионалов высочайшего класса – специалисты с мировым именем, собранные китайским автомобильным гигантом Chery Automobile*.
Машина, которую видно сразу
Спортивный силуэт автомобиля подчёркивает его маневренность и скорость, а большая хромированная решётка радиатора – высокую мощность. Аэродинамические обводы кузова тщательно проработаны: боковые линии профиля чёткие, а поясные демонстрируют стремительность и динамичность.
Образ модели дополняют светодиодные фары, модные задние 3D (3Д) фонари с чёрной окантовкой и G(Джи)-образные элементы отделки дневных ходовых огней. И, конечно, они делают машину заметной даже при недостаточном освещении.
Хромированные декоративная поперечина и насадки на патрубки выхлопной трубы, а также другие акцентные детали – одна из изюминок Chery Tiggo 4PRO. Яркости добавляют акцентированные красным цветом колёсные диски.
Мощный, но экономный
Chery Tiggo 4PRO довольно мощный среди автомобилей такого класса. Атмосферный двигатель (ACTECO-II) 1.5L + CVT18 / MT5 даёт хорошую тягу и на малых, и на высоких оборотах. При этом мотор достаточно непривередлив к топливу и отлично работает на 92-м бензине.
Двигатель развивает максимальную мощность до 147 л.с., максимальный крутящий момент – 210 Нм при 1750-4500 об/мин. Он быстро прогревается, но расход топлива невелик – примерно 7 л / 100 км.
Хорошая безопасность и управляемость
В Chery Tiggo 4PRO многоуровневая система обеспечения безопасности водителя и пассажиров. Каркас кузова усилен и более чем на 60% состоит из высокопрочной, мало подверженной коррозии стали немецкого концерна Benteler. Впрочем, как и многие другие элементы автомобиля.
Системы управления предусматривают протоколы действий в опасных ситуациях. Chery Tiggo 4PRO не теряет управляемости при пробуксовке, резких поворотах или высокой скорости, а дисковые тормоза позволяют быстро погасить движение. Благодаря проработанной подвеске, машина легко и плавно преодолевает мелкие и средние неровности.
Здесь внедрена одна из эффективных систем креплений детского кресла. Стеклоподъемники оснащены функцией защиты от защемления, а также могут управляться дистанционно.
Технологичные опции
Автомобиль оборудован системами дистанционного запуска и бесключевого доступа, есть автоматическая разблокировка замков при появлении поблизости ключа-транспондера.
Приборная панель в Chery Tiggo 4PRO цифровая. Индикаторы скорости – крупные, сенсорный экран с высоким разрешением выполнен в широком формате для удобного доступа к элементам управления автомобилем.
Углы вылета и наклона руля регулируются, само рулевое колесо обтянуто нескользящей тонкой кожей. Масса регулировок имеется и у сидений. Особенно актуальным для Сибири будет наличие подогрева всех кресел и руля, а также стёкол, зеркал и форсунок омывателя.
Да и в целом контроль климата в Chery Tiggo 4PRO на высоте. Автомобиль оснащён интеллектуальной двузонной системой климат-контроля, которая поддерживает в салоне максимально комфортную атмосферу.
Где пройти тест-драйв
Попробуйте автомобиль в действии сами. Официальный дилер CHERY в Алтайском крае – Автоцентр АНТ – приглашает всех желающих на тест-драйв Chery Tiggo 4PRO.
Кстати, в Автоцентре АНТ максимально выгодные условия приобретения: скидки могут достигать до 800 тысяч, рассрочка 0% до 78 месяцев.
Цена на автомобиль Chery Tiggo 4PRO – от 1 679 900 с учётом скидок по программам трейд-ин и кредитной программе "Chery легко".
Автоцентр АНТ – официальный дилер CHERY в Алтайском крае
Барнаул, Павловский тракт, 249е (рядом с ТЦ "Москва")
Тел.: +73852230050
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ООО "АНТ 2000". ПАО "Совкомбанк". Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05.12.2014 г. Не оферта. Ставка в течение льготного периода (78 мес.) – 0%. Срок рассрочки от 1 до 78 мес. Лимит до 4 900 000 руб. на покупку новых автомобилей CHERY. Страхование автомобиля от рисков хищения, утраты обязательно. Залоговое обеспечение – залог приобретаемого автомобиля. Срок действия акции с 01.04.2023 по 30.04.2023.
Подробности на www.sovcombank.ru и у официального дилера CHERY Автоцентра АНТ.
*Chery Tiggo 4PRO (Чери Тиго 4про), Chery Automobile (Чери Отэмобил).На правах рекламы
10:22:24 12-04-2023
С ДВС прям чудеса какие-то. Полтора литра, без наддува, 147 "кобыл", момент крутящий 210 н\м. и расход 7 литров. Цифры подозрительные, не сочетаются.
10:24:22 12-04-2023
Стильно, модно, молодёжно! Но, кроссовер с передним приводом, Карл. Это просто хетчбэк, а не кроссовер тогда.
10:43:56 12-04-2023
что то много стало рекламы китая? Не продается?
10:57:01 12-04-2023
Ну вот Китай со своим автопромом вышел уже на международный рынок, а чем может похвастаться Россия.
11:14:22 12-04-2023
Гость (10:57:01 12-04-2023) Ну вот Китай со своим автопромом вышел уже на международный ... я вас умоляю, на российский рынок они вышли)))) никто в европе в здравом уме. или в США не побежит за ЧЕРИ
11:02:21 12-04-2023
Еще и на вариаторе ? Такое чудо точно не нужно. И про 7 литров явное вранье, это расход с горки по трассе.
11:12:58 12-04-2023
реклама - вранье, рассрочка на 30 мес лишь, это при расчете, что авто от 2000 000 - 70 тыс в мес.! ))))) если бы 78 мес, то хотя бы 25 тыс был примерно платеж
12:16:55 12-04-2023
А что вы качество китайское считаете полностью отстоем?! Ну купите за эти деньги патриота и тогда поговорите о качестве. В нашем крае с нашими зп и на это чудо не накопить....
12:34:31 12-04-2023
Гость (12:16:55 12-04-2023) А что вы качество китайское считаете полностью отстоем?! Ну ... Патрик это экстрим и образ жизни - уаз дао ))) А если серьезно, то за сопоставимые с китайцами деньги, вполне можно взять приличную машину , либо европейку, либо японку. Пусть и не новую, но качественнее китайца на порядок.