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Краснокнижный гиббон из Новосибирска приехал в барнаульский зоопарк

Специально для него построили вольер

07 июля 2024, 20:30, ИА Амител

Гиббон, которого бросил хозяин, приехал из Новосибирска в Барнаул. Об этом рассказали в зоопарке "Лесная сказка".

"Это не первый подобный случай. Когда-то нам отдали льва, которого девушка-фотограф купила на рынке. Так и тут: молодой человек купил себе гиббона. Возможно, из добрых побуждений, хотел воспитать, чтобы это был друг. Но не кошечка или собачка, а кто-то экзотический", – рассказывал NGS руководитель зоопарка Сергей Писарев.

Для нового жильца в Барнауле построили специальный вольер. Во время праздника, посвященному Дню семьи, любви и верности, Билли познакомили с горожанами.

Барнаульский зоопарк

Комментарии 3

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Михаил

00:31:58 08-07-2024

В Барнаульском зоопарке найдётся свободный вольер для Вовчика Зеленского?

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Мусик

10:24:11 08-07-2024

Михаил (00:31:58 08-07-2024) В Барнаульском зоопарке найдётся свободный вольер для Вовчик... только для краснокнижных.
у жывотных другая участь.

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Элен без ребят

12:19:41 10-07-2024

Сергей Викторович, мы ждем подружку и, чуть позже, кучу маленьких гиббончиков :)

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