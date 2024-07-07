Краснокнижный гиббон из Новосибирска приехал в барнаульский зоопарк

Специально для него построили вольер

07 июля 2024, 20:30, ИА Амител

Гиббон, которого бросил хозяин, приехал из Новосибирска в Барнаул. Об этом рассказали в зоопарке "Лесная сказка".

"Это не первый подобный случай. Когда-то нам отдали льва, которого девушка-фотограф купила на рынке. Так и тут: молодой человек купил себе гиббона. Возможно, из добрых побуждений, хотел воспитать, чтобы это был друг. Но не кошечка или собачка, а кто-то экзотический", – рассказывал NGS руководитель зоопарка Сергей Писарев.

Для нового жильца в Барнауле построили специальный вольер. Во время праздника, посвященному Дню семьи, любви и верности, Билли познакомили с горожанами.