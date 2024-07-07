Краснокнижный гиббон из Новосибирска приехал в барнаульский зоопарк
Специально для него построили вольер
07 июля 2024, 20:30, ИА Амител
Гиббон, которого бросил хозяин, приехал из Новосибирска в Барнаул. Об этом рассказали в зоопарке "Лесная сказка".
"Это не первый подобный случай. Когда-то нам отдали льва, которого девушка-фотограф купила на рынке. Так и тут: молодой человек купил себе гиббона. Возможно, из добрых побуждений, хотел воспитать, чтобы это был друг. Но не кошечка или собачка, а кто-то экзотический", – рассказывал NGS руководитель зоопарка Сергей Писарев.
Для нового жильца в Барнауле построили специальный вольер. Во время праздника, посвященному Дню семьи, любви и верности, Билли познакомили с горожанами.
00:31:58 08-07-2024
В Барнаульском зоопарке найдётся свободный вольер для Вовчика Зеленского?
10:24:11 08-07-2024
Михаил (00:31:58 08-07-2024) В Барнаульском зоопарке найдётся свободный вольер для Вовчик... только для краснокнижных.
у жывотных другая участь.
12:19:41 10-07-2024
Сергей Викторович, мы ждем подружку и, чуть позже, кучу маленьких гиббончиков :)