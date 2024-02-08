Красноярца отправили в колонию за фото объектов для СБУ

Срок он будет отбывать в колонии строгого режима

08 февраля 2024, 13:04, ИА Амител

Кадр из видео / Телеграм-канал Kras Mash

В Красноярске 23-летнего молодого человека осудили за то, что он делал фотографии объектов и сливал их ВСУ. Об этом сообщает Kras Mash.

По данным правоохранителей, молодой человек не только фотографировал различные здания на территории края, но также должен был получить задание на поджог одного из них. Выдать задание, как и выбрать объект, его кураторы не успели, потому что агента задержали.

Помимо работы в регионе, местный житель также добывал информацию о помещениях, в которых могут дислоцироваться российские военные.

Суд приговорил его к 13 годам в колонии строгого режима.