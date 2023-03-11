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Красный вагон с синими сиденьями. Как выглядит новый поезд из Барнаула в Черепаново

Первый рейс по популярному маршруту запустили 10 марта

11 марта 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле в пятницу, 10 марта, запустили новый поезд по популярному маршруту до станции Черепаново.

Электропоезд состоит из шести вагонов и рассчитан на 640 посадочных мест. Внутри установлены голубые сиденья. Есть климатический контроль с системой обеззараживания воздуха, улучшена шумоизоляция.

В вагонах установлены крепления для велосипедов и USB-разъёмы для подзарядки мобильных устройств. Также вагоны оснащены четырьмя подъёмниками для посадки и высадки пассажиров на кресле-коляске. Предусмотрены места для крепления таких кресел, специально оборудованные санузлы, специализированная навигация для пассажиров со слабым зрением.

Наш фотокорреспондент Екатерина Смолихина (большая любительница ездить по этому маршруту до Новосибирска) одна из первых побывала в новеньком вагоне и оценила его комфорт. Вот её фоторепортаж.

Комментарии 6

  • Вагоны - это да, с нашей стороны намного лучше , чем с Черепаново до Новосибирска - отправляют чуть ли не с деревянными сиденьями. А вообще это несерьёзно на таком маршруте ничего не придумали лучше пересадки в согласованную электричку. Ну ничего. Может лет через 50 решится что
    11 марта, Гость   Ответить
  • В Новосибирске такие поезда есть давно. Крепления для велосипедов неудобные, непродуманные. Лишняя ступенька это хорошо, но поднять платформу будет много удобнее для всех пассажиров. По выходным такой поезд ходить не будет, ибо мест мало.
    11 марта, Гость   Ответить
  • Ласточка так и не появилась. Надеялась ездить без пересадки. Время в пути не сократилось.
    11 марта, Гость   Ответить
  • Пересадка в Черепаново - это атавизм и позор для РЖД. Два региона вынуждены пассажирское направление организовывать с транзитом… И если бывает пересадка в течение 5-10 минут, то бывает и пересадка с полуторачасовым разрывом. Это само по себе нонсенс. Но не смочь организовать прямой маршрут вообще без транзита - вот основной позор РЖД.
    12 марта, Гость   Ответить
  • Атавизм, не атавизм-по Черепаново меняется род тока. С переменного(Алтай) на постояный(НСО), вот и весь атавизм. На два вида тока делать подвижной состав-это серъезный вызов, к которому, не удивительно, не готова машиностроение. И очень дорого. Так что, ближайшие годы беспересадочного движения не будет. На электротяге. На теплотяге-возможно. Но дизель поездов пригородных нет. Есть на локомотивной тяге. Но тепловозов не хватает и так.
    12 марта, Гость   Ответить
  • Раз пять с начала 2000-х запускали поезд барнаул-новосибирск-барнаул. Пустят - поездит - прикроют маршрут. Через год-два-три опять пустят - с ТВ, статьями в газетах, и т п. И так по кругу несколько раз. Почему прогорает-то? Если разный ток - ну на границе НСО прицепить к составу другой электровоз, нет?
    12 марта, Гость   Ответить
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