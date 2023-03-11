Красный вагон с синими сиденьями. Как выглядит новый поезд из Барнаула в Черепаново

Первый рейс по популярному маршруту запустили 10 марта

11 марта 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле в пятницу, 10 марта, запустили новый поезд по популярному маршруту до станции Черепаново.

Электропоезд состоит из шести вагонов и рассчитан на 640 посадочных мест. Внутри установлены голубые сиденья. Есть климатический контроль с системой обеззараживания воздуха, улучшена шумоизоляция.

В вагонах установлены крепления для велосипедов и USB-разъёмы для подзарядки мобильных устройств. Также вагоны оснащены четырьмя подъёмниками для посадки и высадки пассажиров на кресле-коляске. Предусмотрены места для крепления таких кресел, специально оборудованные санузлы, специализированная навигация для пассажиров со слабым зрением.

Наш фотокорреспондент Екатерина Смолихина (большая любительница ездить по этому маршруту до Новосибирска) одна из первых побывала в новеньком вагоне и оценила его комфорт. Вот её фоторепортаж.