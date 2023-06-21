Красота начинается изнутри: какие результаты дает комплексный подход в косметологии

И как сохранить красоту и здоровье

21 июня 2023, 11:05, ИА Амител LjN8KFnfq

Генеральный директор ООО "Бэст терапи" Оксана Третьякова / Фото предоставлено компанией

Самые важные ресурсы каждого человека – время и здоровье. Сэкономить первое и сохранить второе помогает осознанный подход к образу жизни, своевременная забота о себе и грамотные специалисты. Но как это сделать, как прийти к красоте, которая буквально идет изнутри, рассказала генеральный директор ООО "Бэст терапи" Оксана Третьякова.

С чего начинается красота?

"Однозначный ответ – со здоровья. Косметологические процедуры, безусловно, приносят свои плоды и дают хороший результат, но если результат нужен отличный и долгосрочный, начните с главного. Образ жизни: питание, своевременное наблюдение у специалистов, физическая активность; восполнение ресурсов: например, с помощью IV*-терапии, выполнение всех рекомендаций по сохранению здоровья и уходу за собой", – посоветовала Оксана Третьякова.

Что такое IV-терапии?

"IV-терапия – это поддержка организма аминокислотами, витаминами и микроэлементами. IV-терапия весьма эффективна после долгих болезней, интоксикаций, а также при стрессе. Особенность методики в том, что она помогает организму самостоятельно сохранить свое здоровье и красоту", – пояснила гендиректор "Бэст терапи".

Сотрудники клиники имеют дипломы специалистов школы IV Medical*, а составы капельниц строго регламентированы в плане эффективности и безопасности, назначаются индивидуально: нет единого для всех "оздоровительного коктейля".

Клиника "Бэст терапи" / Фото предоставлено компанией

Как решается вопрос о назначении процедур?

Комплексно, ответила Оксана Третьякова.

"В клинике превентивной медицины "Бэст терапи", кроме косметолога и дерматолога, прием ведут терапевт, эндокринолог, специалисты превентивной медицины и IV-терапии. Здесь же можно сдать анализы: мы сотрудничаем с сетью федеральных лабораторий "Гемотест", которая предоставляет результаты день в день", – уточнила эксперт.

И добавила, что так в клинике применяют комплексный, но индивидуальный подход к красоте: это и полное обследование у специалистов, и витаминная поддержка, и уходовые процедуры, и в целом поддержание здоровья.

"Кроме того, у нас есть и центр эстетической косметологии "Скин Лаб", где пациентам предлагают большой спектр аппаратных и инъекционных косметологических методик", – рассказала Оксана Третьякова.

С заботой о здоровье все понятно, а что насчет красоты "снаружи"?

"Наша клиника оснащена современной медицинской техникой и лекарствами от ведущих мировых производителей. Здесь можно получить полный спектр эстетической, инъекционной косметологии", – сказала Третьякова.

Особенно популярна процедура ультразвукового SMAS-лифтинга* на высокоинтенсивном сфокусированном ультразвуковом аппарате нового поколения.

Еще одна новинка в "Бэст терапи" – аппарат, который позволяет проводить популярную и востребованную процедуру гидропилинга в сочетании с физиотерапевтическим воздействием ультразвука, радиоволн и микротоков.

Весь июнь в "Бэст терапи" действует скидка 10% на аппаратную косметологию, в том числе на процедуру гидропилинга.

"Самое главное, обращаясь к нам, вы можете быть спокойны: все техническое оснащение клиники сертифицировано и имеет регистрационные удостоверения Росздрава РФ. Мы следим и способствуем поддержанию высокого уровня профессиональной подготовки наших специалистов", – подчеркнула Оксана Третьякова.

Как сохранить результат работы специалистов уже за пределами клиники, дома?

"Самое главное – придерживаться всех рекомендаций. Ведь успех зависит не только от работы врачей, но и во многом от действий клиента. Все, начиная от питания и заканчивая ежедневным уходом за кожей, очень важно для получения наилучшего результата. Но на этом пути мы столкнулись с потребностью в надежной, качественной и доступной косметике для своих пациентов и себя. Это вдохновило нас на создание бренда Doc.Tretiakova*", – пояснила Оксана Третьякова.

Концепция бренда неразрывно связана с идеологией натурального природного продукта: в производстве использованы экстракты уникальных трав флоры Горного Алтая и Алтайского края, эфирных масел и продуктов пантового мараловодства. Косметика не содержит парабенов, продуктов нефтепереработки, искусственных красителей.





Бренд Doc.Tretiakova / Фото предоставлено компанией

Действие препаратов помогает коже противостоять внешним неблагоприятным факторам, обеспечивает активацию ее внутренних ресурсов и сбалансированную работу всех ее структур.

"Мы создали собственный уникальный натуральный продукт, который, надеемся, очень скоро займет достойное место в ваших сердцах", – заверила Третьякова.

И подчеркнула, что, приходя в клинику, клиент получает полный спектр услуг – от обследования до косметики для эффективного домашнего ухода. Это не только дает прекрасный результат, но и экономит время и ресурсы.

"Не нужно самостоятельно искать грамотных специалистов, сдавать в разных местах анализы, находить, где проводят нужные процедуры, и выбирать косметику. Нужно лишь обратиться к нам", – отметила Оксана Третьякова.

ООО "Бэст Терапи"

Барнаул, ул. Партизанская, 44

+7-913-244-13-44

*IV терапия ("АйВи терапия"), IV Medical ("АйВи Медикал"), SMAS (Super Ficial Muscul Araponeurotic System (Супер Фишл Маскила Эпонеротик Систем), что в переводе с английского означает "поверхностная мышечно-апоневротическая система"), Doc.Tretiakova ("Док.Третьякова").

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