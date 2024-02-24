Красота природы и истории людей. Лучшие снимки года от фотографов-путешественников

Фотоконкурс Travel Photographer of the Year объявил победителей 2023 года

24 февраля 2024, 06:50, ИА Амител

Travel Photographer of the Year – 2023 / Фото: tpoty.com

Жюри конкурса Travel Photographer of the Year подвели итоги 2023 года и назвали победителей. В номинации "Лучший фотограф" первое место заняла Андрея Равнак, которая представила красивые пейзажи Словении, Чехии и Италии.

Юным фотографом года признана 14-летняя Кейден Шепард Чой из США. Ее черно-белые фото рассказывают о народе навахо, занимающимся производством шерсти в Аризоне.

Премия Travel Photographer of the Year присуждается фотографам, показывающим удивительный мир природы, его красоту. А также рассказывающим об истории народов и взаимодействии людей с окружающим миром. В этом году на конкурс прислали более 20 тысяч работ из 150 стран.

Победители конкурса – в нашей фотоленте.