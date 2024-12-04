Красота спасет мир. Как в Барнауле прошел модный показ с участием онкопациентов

"Птица Феникс. Модный показ" – часть масштабного благотворительного проекта

04 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

"Птица Феникс. Модный показ" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Впервые в Барнауле прошел модный показ с участием онкопациентов и медиков. 3 декабря состоялся финал благотворительного проекта "Птица Феникс. Модный показ", направленного на психологическую поддержку и тех, и других. На подиуме дефилировали пациенты, демонстрируя наряды, подаренные барнаульским предпринимателем. Организаторами выступили Алтайская краевая общественная организация "Вместе против рака", стилист Валерия Прудникова и фотограф Анастасия Шипилова.

"В рамках психологической поддержки мы проводим различные мероприятия, в этот раз решили выйти за рамки обычной консультации и провести такое необычное событие. Это изумительное мгновение, это доброта, сила. Это мероприятие проходит в день всемирной акции "Щедрый вторник" (международный день благотворительности. – Прим. ред.). Мы благодарны всем, кто помог нам провести это мероприятие, и благодарны вам, что вы пришли поддержать нас. Мы хотим, чтобы в мире царили здоровье, мир и любовь", – рассказала президент алтайской краевой общественной организации "Вместе против рака" Людмила Иванова.

Мероприятие прошло в концертном зале АГИК. Партнерами проекта выступили создательница бренда Love Paris Светлана Юдина, которая предоставила и подарила платья участницам, и модельное агентство Романа Попова, помогавшее с дефиле.

Моменты трогательного события смотрите в нашем фоторепортаже.

"Птица Феникс. Модный показ" – новый проект семьи проектов "Птица Феникс", реализуемых общественной организацией "Вместе против рака" и стилистом Валерией Прудниковой. В 2023-2024 годах прошли фотопроекты "Птица Феникс. Возрождение", "Птица Феникс. Счастье и здоровье", "Птица Феникс. Изумительное мгновение".