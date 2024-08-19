Кратковременные дожди, грозы. О погоде в Алтайском крае 19 августа

утренние часы местами туман

19 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Капли дождя на стекле / Фото: unsplash.com

От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае 19 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы до 17м/с.

В Барнауле от +22 до +24 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный 7-12 м/с.