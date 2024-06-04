Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 4 июня

Ветер юго-западный с переходом в северный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с

04 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Облачное небо / Фото: unsplash.com

От +15 до +20 градусов ожидается в Алтайском крае днем 4 июня. Согласно прогнозу синоптиков краевого Гидрометцентра, на большей части территории региона ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-западный с переходом в северный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +15 до +17 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом в северный, 7-12 м/с.