Кратковременные дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 21 мая

В утренние часы местами туман

21 мая 2024, 06:01, ИА Амител

Дождь на стекле / Фото: unsplash.com

От +19 до +24 градусов ожидается в Алтайском крае днем 21 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от +21 до +23 градусов. В первой половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.