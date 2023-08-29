Кратковременные дожди и грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 августа

В Барнауле при этом осадков не ожидается

29 августа 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае днем 29 августа температура воздуха составит от +21 до +26 градусов, а местами по востоку ожидаются кратковременные дожди и грозы, передают в региональном Гидрометцентре.

Ветер подует южный, 3-8 м/с, местами будут порывы до 14 м/с.

В Барнауле термометры покажут +23... +25 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость ветра – до 8 м/с.