Кратковременные дожди, местами грозы. О погоде в Алтайском крае 16 августа

Местами воздух прогреется до +29 градусов

16 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Капли дождя на стекле / Фото: unsplash.com

От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 16 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный,6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +24 до +26 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 6-11 м/с.