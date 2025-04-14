Кратковременные дожди. О погоде в Алтайском крае 14 апреля

В предгорьях местами будет до +26 градусов, а по северо-западу ощутимо холоднее

14 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Местами прогнозируются дожди и мокрый снег / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +14 до +19 градусов с похолоданием в течение дня ожидается в Алтайском крае днем 14 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В предгорьях местами будет до +26 градусов, а по северо-западу ощутимо холоднее – от +7 до +12 градусов. В большинстве районов кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от +17 до +19 градусов. В конце дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.