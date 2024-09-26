По словам президента, в ядерную доктрину внесут несколько важных изменений

26 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Кадр с заседания, опубликованный на сайте Кремля

Владимир Путин 25 сентября провел заседание постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию. Само обсуждение проходило за закрытыми дверями, но Кремль опубликовал вступительное слово президента России. Глава государства анонсировал изменения, которые будут внесены в ядерную доктрину.

Что именно сказал Путин о применении ядерного оружия и какие изменения внесут – в материале amic.ru.

1 Почему в Кремле провели совещание по ядерному сдерживанию? Путин подчеркнул, что это плановое совещание, которое проводится дважды в год. Так что ничего экстренного члены Совбеза не обсуждали. Вопрос обновления Основ государственной политики в области ядерного сдерживания, стоявший на повестке, заранее был детально проработан профильными ведомствами.

2 Что сказал Путин о применении Россией ядерного оружия? Президент напомнил, что Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – это базовый документ наряду с Военной доктриной. Глава государства напомнил о главном принципе документа: "Использование ядерных сил – это крайняя мера защиты суверенитета страны". "Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам. Хорошо осознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, стремились укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить "расползания" ядерных вооружений и их компонентов. Сегодня ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире", – сказал во вступительном слове Путин.

3 Почему российскую ядерную доктрину решили изменить? По словам Путина, изменения – вынужденная мера, из-за того как быстро меняется современная военно-политическая обстановка. Одно из них – возникновение новых военных угроз как для России, так и для ее союзников. "Важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положения документа стратегического планирования к нынешним реалиям", – отметил глава государства. Путин подчеркнул, что над изменениями, которые внесут в доктрину, больше года работали специалисты Минобороны, МИД, Аппарата Совбеза и других профильных ведомств. Они тщательно проанализировали ситуацию и проработали положения, которые будут изменены.

4 Что за изменения внесут в ядерную доктрину России? Всех деталей президент во вступительном слове не раскрыл. По его словам, в обновленном документе будет расширена категория государств и альянсов, в отношении которых РФ будет проводить ядерное сдерживание. Также дополнили и список военных угроз, для устранения которых будут проводить мероприятия ядерного сдерживания. Также переработали положения, касающиеся нападения на Россию неядерных государств. Ядерные державы, которые поддерживают таких агрессоров, будут к ним приравнены, подчеркнул Путин. "В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", – пояснил президент.Кроме того, в доктрине будут четко прописаны условия, при которых Россия имеет право перейти к применению ядерного оружия.