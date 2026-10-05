"Креативные люди нужны везде". Как на Алтае планируют растить кадры и развивать экономику

В регионе уже работают около 4,5 тысячи малых и средних предприятий этого сектора, а в образовательных учреждениях готовят будущих специалистов

05 октября 2026, 07:20, ИА Амител

Заседание по креативной индустрии / Фото: amic.ru

Как сделать так, чтобы молодой дизайнер, программист, музыкант, специалист по рекламе или представитель другого творческого направления после учебы остался работать в Алтайском крае? Вузы сегодня все активнее перестраивают образовательные программы под запросы экономики и государства. Один из новых ориентиров — креативные индустрии, развитие которых в России закрепили на федеральном уровне. Эти вопросы обсудили представители власти, сферы образования, бизнеса и экспертного сообщества на круглом столе в Алтайском государственном университете. Участники также поговорили о том, какие специалисты нужны региону, чтобы сделать жизнь в Алтайском крае лучше.

Креативная экономика уже стала частью бизнеса

Креативные индустрии — это далеко не только культура и искусство. К ним относятся дизайн, реклама, архитектура, программное обеспечение, кино, музыка, медиа, народные промыслы и другие сферы, где значительная часть стоимости продукта возникает благодаря интеллектуальному и творческому труду.

Для Алтайского края эта отрасль уже имеет вполне конкретное экономическое измерение. Как сообщили в Министерстве экономического развития региона, в Алтайском крае работают около 4,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, которые относятся к креативным индустриям. На них приходится около 95% хозяйствующих субъектов этого сектора. Именно предприниматели во многом формируют запрос на специалистов.

Одновременно свыше 3,5 тысячи студентов в учреждениях профессионального образования региона осваивают более 100 программ, связанных с креативными профессиями. Однако одного диплома для такой экономики недостаточно: специалист должен сочетать несколько компетенций. Ему нужно владеть художественными или гуманитарными навыками, работать с цифровыми технологиями и при этом понимать, как превратить идею в продукт и вывести его на рынок. В Алтайском крае такой опыт уже применяют в вузах.

Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инноваций и перспективных проектов Андрей Панченко отметил, что региону важно понимать, какие специалисты нужны работодателям уже сейчас и какие компетенции станут востребованы в ближайшие годы. Крупные компании должны участвовать в обучении студентов и видеть потенциальных сотрудников еще до их выпуска.

Заместитель министра экономического развития Алтайского края Андрей Панченко / Фото: amic.ru

Еще одна задача — создать условия, при которых выпускники захотят строить карьеру именно в Алтайском крае. Для креативных профессий это особенно важно, поскольку такие специалисты достаточно мобильны и могут работать на компании из других регионов или переехать туда, где видят больше возможностей.

"Обеспечить рост креативной экономики и достичь целей Стратегии развития креативной экономики Российской Федерации до 2036 года невозможно без донастройки механизмов профессиональной подготовки и переподготовки кадров, а также решения имеющихся системных проблем в этой сфере. Сегодня на круглом столе обсуждались условия и подходы к организации непрерывного процесса адаптации образования к динамике креативных индустрий. Все предложения экспертов будут дополнительно проработаны совместно с отраслевыми исполнительными органами", — отметил Андрей Панченко.

По его мнению, учебные программы должны учитывать реальные задачи местных компаний, а одним из главных показателей их эффективности должно стать трудоустройство выпускников или запуск ими собственных проектов.

Работодатели уже ищут таких специалистов

Креативная экономика постепенно становится заметной и на региональном рынке труда. Начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура рассказала, что структура занятости меняется: все чаще профессии возникают на стыке нескольких направлений. Работнику уже недостаточно только узких профессиональных знаний — компании обращают внимание на цифровые навыки, способность работать в команде, общение с аудиторией и умение быстро адаптироваться к новым условиям.

Начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура / Фото: amic.ru

Доля вакансий с креативными компетенциями за последние полтора года выросла и превысила 2% от общего числа предложений, поступающих в службу занятости. Около 60% вакансий связаны с частными работодателями: туризмом, информационными технологиями, рекламой и народными промыслами. Кроме того, работодатели привлекают специалистов на отдельные проекты.

"В регионе уже сформировали перечень из 59 профессий и специальностей, который учитывает развитие новых направлений экономики. Подготовка и переобучение кадров идут в том числе через национальный проект "Кадры" и региональную программу содействия занятости", — отметила Надежда Капура.

Цифровой сектор становится частью креативной экономики

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов / Фото: amic.ru

Сегодня границы между разработчиком, дизайнером, маркетологом, автором контента и другими специалистами постепенно стираются.

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов обратил внимание на то, что именно в ИТ знания и требования к сотрудникам меняются особенно быстро. При этом цифровые компетенции сегодня нужны далеко за пределами самой отрасли.

По его словам, краевые ведомства совместно занимаются профориентацией. Работу начинают еще со школьниками, затем подключаются университеты, после чего молодых специалистов готовы принимать региональные ИТ-компании.

"Без этих специалистов, без этих людей создавать новые знания просто невозможно", — подчеркнул Зрюмов.

В регионе насчитывается около 140 компаний с аккредитацией Минцифры России и порядка 1,5 тысячи субъектов экономики, деятельность которых так или иначе связана с информационными технологиями.

Эксперты круглого стола уверены: цифровизация меняет и традиционные направления. Туризм, музеи, образование, реклама, промышленность и даже сельское хозяйство все чаще нуждаются в людях, которые умеют одновременно понимать специфику отрасли и работать с современными технологиями.

Культуре нужны специалисты с новыми компетенциями

Культура уже сталкивается с теми же изменениями, которые происходят в креативной экономике. Традиционной профессиональной подготовки художника, режиссера, музыканта или другого специалиста сегодня зачастую недостаточно. Нужны дополнительные компетенции, которые помогут не только создать творческий продукт, но и развивать его дальше. С таким мнением выступила на круглом столе министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

По ее словам, полноценная подготовка специалистов для креативных индустрий пока складывается из отдельных элементов. Один из способов закрыть этот разрыв — практические лаборатории, интенсивы и программы переподготовки. Впрочем, готовить новых специалистов недостаточно, если сама отрасль не сможет предложить им подходящие рабочие места.

"Системе образования важно понимать реальный спрос работодателей. С государственными учреждениями такой контакт уже выстроен, однако необходимо расширять взаимодействие с частным сектором и другими отраслями креативной экономики. Это позволит точнее понимать, каких специалистов нужно готовить и какие навыки им понадобятся после выпуска", — отметила Елена Безрукова.

Начальник управления по предпринимательству Алтайского края Елена Абдулаева / Фото: amic.ru

А вот начальник управления по предпринимательству Алтайского края Елена Абдулаева считает, что сегодня важно не только воспитать и удержать молодежь в регионе, но и превратить ее способности в экономический результат.

"Самое основное сегодня для нас, именно по нашему направлению, — это экономика. Мы понимаем, что талантливые люди, которых мы готовим, должны уметь зарабатывать. Они должны выходить из серого сектора экономики, они должны формировать творческий продукт, который нужно продавать", — подчеркнула Абдулаева.

По ее словам, Алтайский край фактически занимался развитием креативного предпринимательства еще до того, как этот термин начал широко звучать в государственной повестке. В регионе развивали локальные бренды, туризм и связанные с ним направления. Вокруг туристической отрасли постепенно сформировались самостоятельные креативные ниши, в том числе гастрономия, которая уже показывает экономический результат.

Елена Абдулаева считает, что власти Алтайского края уже делают активную ставку на сильные локальные бренды. Для начинающих предпринимателей работает инфраструктура поддержки. Центр креативных индустрий на площадке центра "Мой бизнес" должен стать точкой входа для людей, которые хотят превратить талант или хобби в источник дохода.

"Это как раз та точка входа, где ты непосредственно получаешь инструмент. Там, где ты свое хобби, где ты свой талант можешь монетизировать", — отметила Елена Абдулаева.

Креативные индустрии важны для Алтайского края

Один из ключевых экспертов встречи — научный руководитель Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Татьяна Абанкина — подчеркнула, что спрос на людей с креативными компетенциями растет. Такие специалисты нужны промышленности, транспорту и сельскому хозяйству. Особенно ценятся люди, способные увидеть привычную задачу с другой стороны и найти нестандартное решение. По мнению эксперта, в условиях технологических изменений дефицит таких кадров будет только усиливаться.

Научный руководитель Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Татьяна Абанкина / Фото: amic.ru

Для Алтайского края у креативной экономики есть еще одно важное направление — туризм. Регион может не только принимать путешественников, но и создавать вокруг природного и культурного наследия новые продукты: цифровые коллекции, мультимедийные проекты, фильмы, анимацию, экскурсии и гиды на разных языках.

"Необходимо создать открытую карту креативного потенциала Алтайского края. На ней могли бы появиться компании, проекты и специалисты региона. Еще одно возможное направление — регулярно изучать спрос на креативные товары и услуги. Такой ресурс помог бы начинающим предпринимателям заранее понимать, какие продукты нужны потребителям и где остаются свободные рыночные ниши", — уверена федеральный эксперт.

По словам Татьяны Абанкиной, креативная экономика позволит улучшить жизнь жителей Алтайского края. Для региона с растущим туристическим сектором это может стать отдельным источником экономической активности. Турист приезжает не только ради гостиницы или дороги — ему нужны экскурсии, сувениры, визуальный контент, гастрономические проекты, мероприятия, музеи, удобные цифровые сервисы и понятная информация о территории. Все это дает работу дизайнерам, авторам, программистам, фотографам, музыкантам, гидам, маркетологам и представителям малого бизнеса.

По итогам круглого стола эксперты разработали резолюцию о развитии креативных индустрий в регионе. В дальнейшем предложения участников Министерство экономического развития Алтайского края планирует проработать совместно с отраслевыми органами власти.