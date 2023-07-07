Кремль будет внимательно следить за итогами переговоров Зеленского и Эрдогана

Песков подчеркнул, что Россия сохраняет конструктивные отношения с Турцией, дорожит ими и чувствует в этом взаимность.

07 июля 2023, 23:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские власти будут внимательно наблюдать за результатами переговоров лидеров Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами переговоров", — заявил он, добавив, что Кремлю интересно, о чем будет идти речь между двумя лидерами.

Песков подчеркнул, что Россия сохраняет конструктивные отношения с Турцией, дорожит ими и чувствует в этом взаимность. Эрдоган женеоднократно "прикладывал большие усилия для урегулирования различных проблем в контексте украинского конфликта, играл посредническую роль".

Напомним, что переговоры состоятся в Стамбуле. Вероятно, основными темами станут перспективы урегулирования украинского кризиса и продления зерновой сделки.