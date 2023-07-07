Кремль будет внимательно следить за итогами переговоров Зеленского и Эрдогана
Песков подчеркнул, что Россия сохраняет конструктивные отношения с Турцией, дорожит ими и чувствует в этом взаимность.
07 июля 2023, 23:02, ИА Амител
Российские власти будут внимательно наблюдать за результатами переговоров лидеров Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами переговоров", — заявил он, добавив, что Кремлю интересно, о чем будет идти речь между двумя лидерами.
Песков подчеркнул, что Россия сохраняет конструктивные отношения с Турцией, дорожит ими и чувствует в этом взаимность. Эрдоган женеоднократно "прикладывал большие усилия для урегулирования различных проблем в контексте украинского конфликта, играл посредническую роль".
Напомним, что переговоры состоятся в Стамбуле. Вероятно, основными темами станут перспективы урегулирования украинского кризиса и продления зерновой сделки.
06:49:54 08-07-2023
Удачи, в слежке.
07:30:43 08-07-2023
Это уже который, по счёту, ножик в спину ? - На пресс-конференции в Стамбуле Р.Эрдоган заявил: "Украина заслуживает членства в НАТО. Я хочу еще раз подчеркнуть: от наступления справедливого мира никто не проиграет. Мы будем оказывать любую поддержку, чтобы Украина встала на ноги ... Хе-хе