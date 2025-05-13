Крепостные, сервант с хрусталем и саморазвитие. Как менялись признаки роскошной жизни

На ТНТ вышли два сериала , связанные с историей России и со взаимоотношениями разных сословий

13 мая 2025, 08:14, ИА Амител

Кадр из сериала "Казачок" / Фото: ТНТ

На телеканале ТНТ стартовали продолжение сериалов "Бедные смеются, богатые плачут" и "Казачок". Совместно с телеканалом мы решили провести небольшое исследование: как у людей менялось представление о богатстве и какие атрибуты роскошной жизни были в разные исторические промежутки времени.

Резные наличники, сковороды и книги. Символ достатка в Древней Руси

Для начала заглянем в гости к нашим предкам, жившим в далеком 882 году. Именно в это время была образована великая держава средневекового мира – Древняя Русь. Сколько народных былин воспевают ее, сколько вдохновленных страниц посвятили ей летописцы.

У состоятельных людей в доме было несколько помещений, а особую роль в украшении избы играли резные наличники, которые обрамляли окна и становились главным акцентом фасада. И такие украшения интерьера, как скамьи и лавки с резьбой, а также столы с покрывалами говорили о зажиточности.

Особое внимание уделялось посуде и предметам утвари. К примеру, кубки, братины и чарки из серебра или с чеканкой применялись в пиршественных церемониях. Глиняная и деревянная посуда с росписью у богатых могла быть инкрустирована. Частью роскоши считались котлы, сковороды, железные горшки, так как в бедных семьях их было мало или не было вовсе.

Неотъемлемым признаком достатка со времен Древней Руси считалась одежда из дорогих тканей – шелк, бархат, сукно, которые привозили из Византии и с Востока. Также особенно ценились меха соболя, куницы, бобра. Их носили не только ради тепла, но и как символ богатства. Помимо этого, зажиточные люди могли позволить себе такие украшения как серьги, кольца, ожерелья, гривны, перстни – часто из серебра, золота, с эмалью или драгоценными камнями.

Важно отметить, что богато украшенные пояса из кожи с металлическими застежками считались статусной вещью. Во времена Древней Руси большое значение имело количество скота: чем больше лошадей, коров и овец было у семьи, тем она считалась зажиточнее, А также сани и телеги с резьбой, украшенные элементы повозок говорили о высоком достатке. Кроме того, кольчуги, шлемы с чеканкой или позолотой тоже были индикаторами высокого статуса. Если говорить о еде и напитках заморских, то в эту категорию "роскоши" можно отнести мясо, вино и специи.

Кадр из сериала "Казачок"

Налоги, крепостные и дворянская служба. Показатели статуса в Петровскую эпоху

Важным этапом в истории России стали реформы при Петре I. Они были подготовлены предшествующим развитием страны и внесли большие перемены в жизнь ее 16-миллионного (на 1725 г.) населения.

Петровская эпоха и реформы Петра – это еще и значительное ускорение темпа жизни, и в этом смысле переодевание в европейское платье было очень важным и с символической, и с практической точки зрения.

12 мая на телеканале ТНТ вышло продолжение сериала "Казачок" – экшен-комедии студии Sverdлovsk, которая покорила зрителей своим оригинальным взглядом на путешествия во времени, русскую историю и современные технологии.

События сериала также затрагивают XVII век, когда на престол избрали первого царя из династии Романовых – Михаила Федоровича, который является далеким предком Петра I – первого императора Всероссийского.

Неотъемлемым "атрибутом" статуса была дворянская служба. Для дворян обязательным условием его сохранения было прохождение государственной службы. Чины и должности позволяли получать высокие доходы и привилегии. Например, присвоение чина генерал-майора или губернатора означало значительный рост материального благосостояния.

Также богатые дворяне демонстрировали свое положение через роскошь быта. Это включало строительство больших домов и особняков, покупку дорогой мебели, картин, фарфора и драгоценностей. Многие дома были украшены золотом, серебром и мрамором. Появилась мода на шпалеры, скульптуры и предметы искусства. Также начиная с Петровской эпохи дворянство увлекается коллекционированием. Причем именно французское производство становится показателем элитарности.

Отметим, что в Петровскую эпоху одно из признаков богатства – крепостные крестьяне. Чем больше крепостных принадлежало владельцу, тем значительнее было его состояние. Крепостные работали на земле помещика, обеспечивая его доходами.

Кадр из сериала "Казачок" / Фото: ТНТ

Сервант с хрусталем, ковер на стене и духи "Красная Москва". Символы роскоши Советского Союза

В эпоху СССР достаток семьи можно было распознать по ряду предметов быта, которые были труднодоступны, считались престижными или дефицитными. Главный символ достатка и "парадной" комнаты – неприкосновенный сервант, на полочках которого, словно в музее, можно было встретить такие предметы роскоши как хрустальные вазы, бокалы, графины производства Гусь-Хрустальный, утонченные сервизы Ленинградского фарфорового завода.

Ковер на стене часто использовался не только как украшение, но и как показатель статуса. А импортную мебель из Польши или ГДР, к примеру, модульные стенки или диваны, могли себе позволить лишь состоятельные люди.

Дорогой и модной деталью интерьера считалась люстра с хрустальными подвесками. В советское время большое внимание уделялось и бытовой технике определенных марок. Если холодильник, то – это ЗИЛ и "Минск", а чуть позже – "Саратов" или "Бирюса". Из телевизоров был популярным "Рекорд" и "Горизонт". Если же в доме был цветной телевизор, то это считалось чем-то на грани фантастики. У хозяек были востребованы стиральные машинки фирмы "Рига". Эту технику было не так просто приобрести: за ней могли стоять в очереди до двух-трех лет.

Также был популярным магнитофон "Юпитер", "Весна", катушечный "Комета", а вот импортные радиоприемники или проигрыватели от Grundig или Sony были большой редкостью. Если в советской семье был автомобиль марки "Жигули" (ВАЗ), "Москвич", или "Волга" – это считалось верхом престижа. И наверняка многие мужчины советского времени мечтали погонять на мотоцикле "Ява", "Минск", "ИЖ".

Признаком достатка в одежде, в первую очередь, считались импортные вещи – особенно джинсы от Levi’s или Wrangler, а также дорогая советская обувь или чешская кожаная.

Из аксессуаров предпочтения отдавали золотым украшениям, а также часам "Полет", "Ракета", "Слава".

Фото: ТНТ

Импортные вещи, золотые цепи и пейджеры. Новый взгляд на роскошь в 90-е

Начинается гиперинфляция и резкое падение уровня жизни большинства населения. К слову, в 90-е годы в России признаки богатства значительно отличались от современных представлений. Рассмотрим некоторые характерные черты, свидетельствовавшие о высоком достатке в тот период.

В первую очередь акцентируем внимание на одежде, как это делали представители 90-х. Мода того времени – это что-то уникально. Яркие цвета, порой несочетаемые детали, были изюминкой образа. А дорогие импортные вещи – кожаные куртки, джинсы Levi's, кроссовки Adidas или Nike – были символом успеха и благополучия. Невозможно не отметить и символ 90-х – мужской малиновый пиджак, который стал неизменным атрибутом "нового русского" бандита. Плюс ко всему, массивные золотые цепи, кольца и браслеты подчеркивали статус владельца.

Наличие автомобиля иностранного производства, особенно японского или немецкого, было показателем финансового благополучия. Особенно престижными считались Mercedes-Benz, BMW, Toyota Land Cruiser. Крутые автомобильные номера с "красивыми цифрами" часто покупали отдельно, чтобы подчеркнуть свое положение.

В "лихие" 90-е собственное жилье, особенно в центре города, было редкостью и демонстрировало высокий уровень дохода. Плюс отделка квартиры дорогими материалами, включая мрамор, паркет, и эксклюзивная мебель также считались признаком достатка.

В эту эпоху появилась новая тенденция – посещение развлекательных заведений. И регулярные походы в рестораны, кафе и ночные клубы стали нормой среди обеспеченных слоев населения. А также путешествия за границу, особенно в Европу или Турцию, воспринимались как признак успешного образа жизни.

Высокий доход, свобода выбора и время. Тенденции богатства зумеров

Высокий доход – один из основных пунктов уровня благополучия, что позволяет человеку свободно распоряжаться финансовыми ресурсами, удовлетворять потребности и достигать поставленных целей.

Также финансовое благополучие в современном мире зависит и от наличия ценных активов, таких как недвижимость, акции, облигации и другие финансовые инструменты. Инвесторы могут получать пассивный доход от инвестиций, увеличивая свое богатство.

Доступ к эксклюзивным услугам – неотъемлемая часть благосостояния современного общества. Возможность пользоваться услугами высокого класса, такими как частные клубы, элитные рестораны, путешествия бизнес-классом и медицинские услуги премиум-класса, свидетельствует о высоком уровне благосостояния.

Плюс ко всему, современное общество ценит здоровье и физическую активность. Человек, заботящийся о своем теле, регулярно посещающий спортзал и ведущий здоровый образ жизни, считается успешным и богатым.

А еще настоящее богатство измеряется качеством личных взаимоотношений, дружбой, поддержкой близких и способностью создавать доверительные отношения с окружающими людьми.

Также успех современного человека определяется возможностью реализовать свои таланты и способности, развивать профессиональные навыки и улучшать личные качества. Кроме того, психологическое равновесие и способность справляться со стрессом играют важную роль в определении счастья и успеха. Личности, умеющие сохранять спокойствие и гармонию внутри себя, обладают истинным богатством.

Современное понимание богатства выходит далеко за рамки денег и материальных благ. Оно включает личное счастье, психологический комфорт, физическое здоровье и качество межличностных связей.

Смотрите продолжение исторической комедии "Казачок" с 12 мая в 20:00 только на ТНТ. А следом – продолжение сериала "Бедные смеются, богатые плачут", с 12 мая в 21:00 на ТНТ!