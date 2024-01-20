Крещение исправительного режима. Как заключенные на Алтае окунулись в купель
Божественную литургию провел иерей Александр Побединский
20 января 2024, 07:10, ИА Амител
Празднование Крещения Господня прошло 19 января в лечебно-исправительном учреждении № 1 УФСИН России по Алтайскому краю.
Божественную литургию провел помощник начальника УФСИН края по организации работы с верующими иерей Александр Побединский. В пастырской проповеди он рассказал об евангельских событиях, связанных с Крещением Иисуса Христа, о необходимости каждого верующего человека соблюдать духовную чистоту, жить по Божьим заповедям, о духовном значении омовения освященной водой.
Отец Александр передал собравшимся в храме осужденным освященную просфору, освятил воду для питья спецконтингента, окропил молившихся во время праздничной службы, а также освятил воду в купели возле храма.
В целом в мероприятии приняли участие 15 осужденных.
Как прошло Крещение в ЛИУ № 1 – в нашем фоторепортаже.
07:28:20 20-01-2024
Поп - вертухай, получается?
08:23:03 20-01-2024
Грязь с души купанием задницы не смоешь
08:34:18 20-01-2024
Попытка внедрить в сознание мысль, что быть на зоне - это нормально? Что там тоже живут, как все? Это что за пропаганда?
10:31:21 20-01-2024
Ну и нафига нам это знать?
14:01:33 20-01-2024
Им хоть срок-то скостили, за мучения?
14:02:46 20-01-2024
Ну на зоне как известно все самые верующие собрались. Купола колоть уж некуда.