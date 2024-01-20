НОВОСТИОбщество

Крещение исправительного режима. Как заключенные на Алтае окунулись в купель

Божественную литургию провел иерей Александр Побединский

20 января 2024, 07:10, ИА Амител

Крещение в ЛИУ № 1 / Фото: Алина Богомолова

Празднование Крещения Господня прошло 19 января в лечебно-исправительном учреждении № 1 УФСИН России по Алтайскому краю.

Божественную литургию провел помощник начальника УФСИН края по организации работы с верующими иерей Александр Побединский. В пастырской проповеди он рассказал об евангельских событиях, связанных с Крещением Иисуса Христа, о необходимости каждого верующего человека соблюдать духовную чистоту, жить по Божьим заповедям, о духовном значении омовения освященной водой.

Отец Александр передал собравшимся в храме осужденным освященную просфору, освятил воду для питья спецконтингента, окропил молившихся во время праздничной службы, а также освятил воду в купели возле храма.

В целом в мероприятии приняли участие 15 осужденных.

Как прошло Крещение в ЛИУ № 1 – в нашем фоторепортаже.

Фото: Андрей Луковский

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НОВОСТИОбщество

религия ФСИН

Комментарии 6

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Гость

07:28:20 20-01-2024

Поп - вертухай, получается?

  4 Нравится
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Гость

08:23:03 20-01-2024

Грязь с души купанием задницы не смоешь

  10 Нравится
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Гость

08:34:18 20-01-2024

Попытка внедрить в сознание мысль, что быть на зоне - это нормально? Что там тоже живут, как все? Это что за пропаганда?

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Гость

10:31:21 20-01-2024

Ну и нафига нам это знать?

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Гость

14:01:33 20-01-2024

Им хоть срок-то скостили, за мучения?

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Гость

14:02:46 20-01-2024

Ну на зоне как известно все самые верующие собрались. Купола колоть уж некуда.

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