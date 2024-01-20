Крещение исправительного режима. Как заключенные на Алтае окунулись в купель

Божественную литургию провел иерей Александр Побединский

20 января 2024, 07:10, ИА Амител

Крещение в ЛИУ № 1 / Фото: Алина Богомолова

Празднование Крещения Господня прошло 19 января в лечебно-исправительном учреждении № 1 УФСИН России по Алтайскому краю.

Божественную литургию провел помощник начальника УФСИН края по организации работы с верующими иерей Александр Побединский. В пастырской проповеди он рассказал об евангельских событиях, связанных с Крещением Иисуса Христа, о необходимости каждого верующего человека соблюдать духовную чистоту, жить по Божьим заповедям, о духовном значении омовения освященной водой.

Отец Александр передал собравшимся в храме осужденным освященную просфору, освятил воду для питья спецконтингента, окропил молившихся во время праздничной службы, а также освятил воду в купели возле храма.

В целом в мероприятии приняли участие 15 осужденных.

Как прошло Крещение в ЛИУ № 1 – в нашем фоторепортаже.