Кристина Асмус получила серьезный перелом во время съемок
По словам актрисы, ей потребуется операция
28 сентября 2023, 18:47, ИА Амител
Фото из соцсетей
Российская актриса Кристина Асмус заявила о том, что она получила серьезный перелом во время съемок. Пост она опубликовала в социальных сетях.
По словам актрисы, травма сложная и для выздоровления потребуется сделать операцию. Она также пошутила над тем, что каждый год получает новый перелом.
Асмус добавила, что ногу она сломала во время съемок в Выборге. После неудачного приземления актриса доиграла сцену и отправилась к медикам.
08:36:18 29-09-2023
актриса доиграла сцену и отправилась к медикам. - Ну сильна! С серьезным переломом. Если только не спящую царевну изображала.
09:39:54 29-09-2023
это кто?
12:03:42 29-09-2023
Гость (09:39:54 29-09-2023) это кто?... бывшая Гарика Харламова. и не спрашивайте откуда я это знаю))
13:05:26 29-09-2023
В Интернах была самая красивая, поэтому не только Гариком Харламовым известна