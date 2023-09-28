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Кристина Асмус получила серьезный перелом во время съемок

По словам актрисы, ей потребуется операция

28 сентября 2023, 18:47, ИА Амител

Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Российская актриса Кристина Асмус заявила о том, что она получила серьезный перелом во время съемок. Пост она опубликовала в социальных сетях.

По словам актрисы, травма сложная и для выздоровления потребуется сделать операцию. Она также пошутила над тем, что каждый год получает новый перелом.

Асмус добавила, что ногу она сломала во время съемок в Выборге. После неудачного приземления актриса доиграла сцену и отправилась к медикам.

Кино

Комментарии 4

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Гость

08:36:18 29-09-2023

актриса доиграла сцену и отправилась к медикам. - Ну сильна! С серьезным переломом. Если только не спящую царевну изображала.

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Гость

09:39:54 29-09-2023

это кто?

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Элен без ребят

12:03:42 29-09-2023

Гость (09:39:54 29-09-2023) это кто?... бывшая Гарика Харламова. и не спрашивайте откуда я это знаю))

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Гость

13:05:26 29-09-2023

В Интернах была самая красивая, поэтому не только Гариком Харламовым известна

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