Кристина Асмус получила серьезный перелом во время съемок

По словам актрисы, ей потребуется операция

28 сентября 2023, 18:47, ИА Амител

Фото из соцсетей

Российская актриса Кристина Асмус заявила о том, что она получила серьезный перелом во время съемок. Пост она опубликовала в социальных сетях.

По словам актрисы, травма сложная и для выздоровления потребуется сделать операцию. Она также пошутила над тем, что каждый год получает новый перелом.

Асмус добавила, что ногу она сломала во время съемок в Выборге. После неудачного приземления актриса доиграла сцену и отправилась к медикам.