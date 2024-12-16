Кризис – время покупать землю. Алтайский девелопер о рынке ИЖС и новом поселке

Новый ЖК расположен в Первомайском районе

16 декабря 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KXCLu

Александр Никитин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кризис на рынке малоэтажного строительства – отличный повод инвестировать в недвижимость, особенно в землю. Ведь как только спрос снова начнет расти, а это обязательно произойдет, цены снова поползут вверх. Об этом в интервью amic.ru рассказал генеральный директор ГК "Инвест Недвижимость" Александр Никитин. Его компания из агентства недвижимости выросла в инвестора и управляющего коммерческой недвижимостью. А теперь активно развивает проект по созданию поселка с общественными объектами. Недавно ГК "Инвест Недвижимость" объявила о старте продаж участков в новом поселке "Березовый мыс" под Барнаулом.

– Александр, какова сейчас ситуация на рынке загородной недвижимости?

– Конечно, рынок стоит. И это понятно: из-за изменения условий по ипотеке и отмене выгодных ипотечных программ многие просто опасаются покупать жилье или землю. Но что важно, цены на них не падают.

В следующем году рынок активизируется, многие снова начнут инвестировать в землю.

– То есть земля и сегодня остается надежной инвестицией?

– Я работаю в этой сфере с 2007 года. И за это время неоднократно покупал и продавал землю. И ни разу цены на нее падали, наоборот, они всегда уверенно росли.

По мне так, вкладываться в землю или недвижимость – это намного надежнее, чем просто держать накопления. Тем более сейчас, когда есть кризис спроса, но при этом достаточное количество предложений. Например, только у нас в поселке "Березовый мыс" в Первомайском районе запланировано около 900 участков площадью 7-12 соток. Когда спрос возобновится, а это точно произойдет через полгода-год, то и цены снова будут расти. Так что сейчас как раз самое время покупать.

Особенно выгодно это сделать на старте продаж. Цена вначале всегда самая низкая, это как покупать квартиру у застройщика на этапе котлована. Чем больше коммуникаций и инфраструктуры будет появляться по мере строительства поселка, тем выше будет цена за сотку.

Александр Никитин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– А сколько сейчас стоит сотка в "Березовом мысе"?

– 300 тысяч рублей за сто "квадратов". Это цена на уровне средней по рынку, и для поселка с таким уровнем инфраструктуры – очень даже приятная.

– Кто может купить участок: только ли застройщик или частное лицо тоже?

– Прежде всего, участки мы предлагаем застройщикам под комплексное освоение. У нас такой подход, что очереди будут застраиваться полноценно и равномерно. Не хочется, чтобы получилась ситуация, когда улица застроена, а один участок пустует, потому что его купил человек, который пока не собирается возводить там дом.

Но, конечно, мы открыты для всех покупателей. Частным лицам мы также предлагаем купить участок в первой очереди, но с подрядом, когда профессиональный аккредитованный застройщик быстро и качественно построит дом по вашему запросу. А инвесторам, которые хотят "вложиться" в землю на перспективу и пока не планируют строиться, – в четвертой очереди. Продажи открыты, и участок можно забронировать прямо на сайте firsovo.ru.

– Как много сейчас участков на продажу?

– Пока мы осваиваем первую очередь, это около 200 участков. До конца этого года намерены реализовать не менее 100 участков. За первые пару недель продаж у нас забронировали уже более 40 участков.

– А кто будет застраивать поселок? Вы сами не планируете развивать это направление бизнеса?

– Это интересное направление, но в него надо либо полноценно погружаться, либо вообще не трогать. Все-таки каждый должен заниматься своим делом. И мы сотрудничаем с несколькими надежными компаниями, которые строят отличные дома. У нас есть несколько партнеров, как и мы, они тоже застройщики, аккредитованные в банках. Есть готовые проекты на выбор. Вариантов много.

Наша задача – создать условия для строительства. Мы обеспечиваем всю инфраструктуру, необходимую для стройки: газ, вода, электроэнергия, дороги. Это все уже либо сделано, либо в процессе. Например, дороги пока в щебеночной отсыпке, их нет смысла асфальтировать, пока ходит строительная техника. Доделывать мы их будет по очередям. Отстроим первую – уложим асфальт, техника там ходить уже не будет. И так же по остальным очередям. Проектом предусмотрено два въезда, мы их оборудуем шлагбаумами и поставим пункт охраны.

Александр Никитин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Инфраструктура – очень важная тема сегодня. Ведь если покупать участок в "голом поле" даже у девелопера – хочется быть уверенным, что все в итоге будет построено.

– Именно поэтому к участию в проекте мы привлекли одного из известных в городе застройщиков, который, как и мы, имеет репутацию человека слова: сказал – сделал!

Можно много говорить о прекрасном расположении: на природе и недалеко от центра города. Но самое главное – полноценная инфраструктура. Это та глобальная вещь, которой не хватает некоторым пригородным поселкам. Причем речь не только об асфальтированных дорогах, электричестве, газе, освещении улиц. Речь и о социально-коммерческих объектах.

В прошлом году мы с супругой сами купили дом в одном из жилых комплексов в Первомайском районе. Можно сказать, заманил ее в дом обещанием купить собаку. Однако позже она спросила: а где кафе, а где парикмахерская, детские секции, кинотеатр и прочее? Ничего этого там не было и в дом мы так и не переехали.

Сады, школы, спортивные центры – в пригороде сегодня этого очень не хватает. В том же Первомайском районе уже столько домов настроили, там столько людей живет, что спрос уже перезрел.

Мы планируем создавать в нашем поселке спортивный центр, продуктовые и продовольственные магазины, автосервис и мойку, бизнес-центр, чтобы деловые люди могли снять там офис и работать. Особенно это интересно молодежи, которая не видит смысла тратить время на дорогу и пробки, хочет работать рядом с домом.

У нас есть планы на строительство частного детского сада. Что касается школы, то она запроектирована в поселке "Фирсова Слобода 2", когда ее построят, это снимет напряжение.

– Но хватит ли на все это потребителей? Ведь чтобы к вам зашли арендаторы, нужен спрос.

– Все наши коммерческие объекты будут на въезде в поселок, так что клиентами будут и все наши "соседи". Потребителей там хватит.

Проект поселка "Березовый мыс" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– А для кого сам "Березовый мыс"?

– Здесь будет хорошо всем. Особенно семьям с детьми. "Березовый мыс" – это большое количество зеленых зон: центральный бульвар через все улицы и несколько аллей. Это спортивные площадки с хоккейной коробкой, волейбольным и футбольным полями, велодорожки. Это детские зоны и зоны отдыха.

Мы планируем сделать "Березовый мыс" максимально комфортным для жизни. Думаю, через два-три года это уже будет полностью готовый поселок.

"Березовый мыс", группа компаний "Инвест Недвижимость"

Сайт: firsovo.ru

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