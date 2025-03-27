"Крошечный театр" – большие уроки. Как русские сказки учат малышей жизненным ценностям

Интерактивные сказки помогают победить страхи, поверить в себя и развить лучшие качества

27 марта 2025, 12:15, ИА Амител erid: 2W5zFHVWKPv

Спектакль "Заюшкина избушка" / Фото: "Крошечный театр"

27 марта мир отмечает Международный день театра. Этот праздник – прекрасный повод задуматься о роли театра в жизни ребенка. Например, сказка – это не просто развлечение, а сильный инструмент воспитания, формирующий мировоззрение и помогающий детям освоить жизненные уроки. В ней заключена мудрость поколений, которая готовит малышей к взрослой жизни. Именно поэтому "Крошечный театр" в Барнауле уделяет особое внимание спектаклям по мотивам русских сказок. 22 марта там с аншлагом прошли три показа интерактивной постановки "Заюшкина избушка".

Почему сказки так важны?

Сказка остается одним из главных способом воспитания человеческих качеств. Слушая сказку, а особенно в интерактивном формате проигрывая, проживая ее, ребенок готовится к взрослой жизни. Они помогают детям справляться со страхом и поверить в собственные силы.

В сказках добро всегда вознаграждают, а зло наказывают (законы справедливости), смелый побеждает (отвага), терпеливый дожидается (выдержка), честный труд ценят (трудолюбие), правда восторжествует и т. д. Эти простые истины, поданые в доступной и увлекательной форме, становятся для ребенка ценными жизненными ориентирами.

Чему учит спектакль "Заюшкина избушка"?

"Заюшкина избушка" – это классический пример сказки о животных, где с помощью знакомых и понятных детям образов раскрывают вечную тему добра и зла. Сказку можно легко спроектировать на человеческое общество и отношения между людьми. Она учит помогать друг другу в беде, защищать слабых, воспитывает доброту и отзывчивость. С помощью этой сказки дети начинают понимать, как отличить плохое от хорошего.

Спектакль "Заюшкина избушка" / Фото: "Крошечный театр"

Дети вместе с героями прогоняют лису, возвращая зайчику избушку, чтобы усвоить мораль: на нечестность и подлость всегда найдется сила, способная восстановить справедливость. Каждый сюжетный ход обыгран с интерактивным включением юных гостей: вместе с собакой малыши играют на народных шумовых инструментах, чтобы звуком испугать лису, а с медведем закидывают плутовку мягкими шишками, вместе с быком – звенят в колокольчики. И только вместе с петушком у детей получается "победить" лису (защекотать длинными перышками).

В финале сказки ребята строят лубяной дом для рыжей "злодейки". Этот прием показывает детям, что решить проблему можно не только силой, а устранением причины конфликта и объединением.

Проект "Крошечный театр, театр-студия" реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Крошечный театр"

Адрес: Барнаул, ул. ​Георгия Исакова, 264​, 1 этаж

Тел.: +7-913-251-37-23

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