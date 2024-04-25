Кроссовки, парфюм, косметика: в ТРЦ "Арена" открыли новые отделы для детей и взрослых
Рассказываем, куда однозначно стоит заглянуть на выходных
25 апреля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KKU9P
ТРЦ "Арена" продолжает удивлять своих гостей новыми отделами. Теперь в торгово-развлекательном центре стало еще больше мест для полноценного шопинга. Рассказываем, куда можно наведаться всей семьей за стильными покупками.
Обувь
В ТРЦ "Арена" открыли целых три отдела, где можно купить классные кроссовки для нее и для него: Wild Style*, Kross Power*, MVP Sneakers*.
А если вы не захотите ограничивать свой выбор только спортивным направлением, то обязательно загляните в Zenden*. Бренд представляет разнообразный ассортимент моделей на все сезоны – от классики до кэжуал.
Одежда
Женский гардероб обновляется с каждым сезоном. Поэтому неудивительно, что с наступлением нового года в ТРЦ открыли сразу несколько магазинов с женской одеждой: Topchik*, Trend*, "Твой Стиль" и Modno*.
Детская одежда
Детей без внимания тоже не оставили. Для удовлетворения запросов даже самых требовательных малышей здесь открыли Bozz* и "Юник".
Косметика
За уходовой и декоративной косметикой можно обратиться не только в уже знакомые отделы, но и в недавно открывшуюся "Белорусскую косметику". Здесь можно найти линейки для разных типов кожи и возрастов.
А вот за косметикой для волос рекомендуем зайти в Estel*, ведь этот бренд уже успел зарекомендовать себя на рынке, а теперь пытается покорить и покупателей "Арены".
Другое
Поклонники украшений теперь могут приобрести ювелирные новинки в магазине Sunlight*. А вот за атрибутами для домашнего уюта можно обратиться в отдел Gipfel*.
Приятного семейного шопинга вместе с ТРЦ "Арена".
* Wild Style ("Уаилд Стайл"); Kross Power ("Кросс Пауэр"); MVP Sneakers ("ЭмВиПи Сникерс"); Zenden ("Зенден"); Topchik ("Топчик"); Trend ("Тренд"); Modno ("Модно"); Bozz ("Бозз"); Estel ("Эстель"); Sunlight ("Санлайт"); Gipfel ("Гипфель")
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