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Кровь мужчины в Китае стала зеленой из-за пристрастия к выпивке

После сдачи анализов он отказался от алкоголя

10 августа 2024, 16:20, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/917211
Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/917211

Житель Шэньчжэня по имени Чэнь обратился к врачам с подозрением на желтуху. Однако когда медики взяли у него анализы, они были удивлены неестественным цветом его крови — она была болотно-зелёного оттенка.

Проведя необходимые исследования, врачи выяснили, что у Чэня высокий уровень холестерина и триглицеридов, что выходит за пределы нормы. В результате ему поставили диагноз «острая желтуха», вызванная несколькими факторами, включая алкогольное заболевание печени и диабетический кетоацидоз.

Чэнь начал лечение. Он отказался от вредных привычек и перешёл на здоровое питание. После пережитого он заявил, что никогда больше не будет употреблять алкогольные напитки, пишет World of Buzz (WOB).

Здоровье

Комментарии 4

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Гость

18:08:46 10-08-2024

Ужас,

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Гость

18:37:51 10-08-2024

Ну правильно, Змий то зеленый.

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Климкос

21:10:14 10-08-2024

Это че сынок Гаморы из стражей галактики? )

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Гость

10:28:55 11-08-2024

Липемия плюс иктеричность. Не зелёная.

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