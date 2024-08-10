Кровь мужчины в Китае стала зеленой из-за пристрастия к выпивке

После сдачи анализов он отказался от алкоголя

10 августа 2024, 16:20, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/917211

Житель Шэньчжэня по имени Чэнь обратился к врачам с подозрением на желтуху. Однако когда медики взяли у него анализы, они были удивлены неестественным цветом его крови — она была болотно-зелёного оттенка.

Проведя необходимые исследования, врачи выяснили, что у Чэня высокий уровень холестерина и триглицеридов, что выходит за пределы нормы. В результате ему поставили диагноз «острая желтуха», вызванная несколькими факторами, включая алкогольное заболевание печени и диабетический кетоацидоз.

Чэнь начал лечение. Он отказался от вредных привычек и перешёл на здоровое питание. После пережитого он заявил, что никогда больше не будет употреблять алкогольные напитки, пишет World of Buzz (WOB).