Кровавая луна взойдет на небо уже на этой неделе

Однако увидеть астрономическое событие можно будет не из каждой точки России

11 марта 2025, 22:29, ИА Амител

Кровавая луна / Фото: unsplash.com / Yu Kato

В ночь с 13 на 14 марта на небе взойдет кровавая луна. Спутник Земли уйдет в тень планеты, из-за чего достигающие его лучи солнца будут преломляться в земной атмосфере, окрашивая небесное тело в красный цвет.

Как отметил руководитель Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев, увидеть ее можно будет не везде. Несмотря на распространяемую в СМИ информацию, затмение произойдет, когда на большей части России будет день.

"В России для наблюдений нужно будет отправиться на Дальний Восток или Чукотку, явление также будет наблюдаться на американском континенте", – рассказал эксперт.

Отметим, что 7 сентября восход кровавой луны повторится. Как сообщает iGuides, в этот раз его можно будет увидеть не только на Дальнем Востоке.