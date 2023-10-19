Кровавое полнолуние охотника увидят жители Алтайского края в конце октября

Так называют событие, при котором полнолуние совпадает с затмением

19 октября 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

28 октября жители Алтайского края смогут увидеть последнее в этом году лунное затмение. Об этом сообщает "Толк".

Явление произойдет в Кровавое полнолуние охотника – когда полнолуние совпадает с затмением. Последнее затмение в 2023 году будет частичным, тень от Земли закроет только кусочек Луны.

Как считают эзотерики, Кровавое полнолуние охотника является временем рассвета паранормальных способностей. Особенной ночь затмения считается также и у астрологов.