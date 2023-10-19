Кровавое полнолуние охотника увидят жители Алтайского края в конце октября
Так называют событие, при котором полнолуние совпадает с затмением
19 октября 2023, 11:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
28 октября жители Алтайского края смогут увидеть последнее в этом году лунное затмение. Об этом сообщает "Толк".
Явление произойдет в Кровавое полнолуние охотника – когда полнолуние совпадает с затмением. Последнее затмение в 2023 году будет частичным, тень от Земли закроет только кусочек Луны.
Как считают эзотерики, Кровавое полнолуние охотника является временем рассвета паранормальных способностей. Особенной ночь затмения считается также и у астрологов.
12:49:04 19-10-2023
полнолуние всегда совпадает с затмением
14:25:50 19-10-2023
Гость (12:49:04 19-10-2023) полнолуние всегда совпадает с затмением... Что Вы хотите?! Образование у нас не в почёте! Астрономию из школьного курса убрали - и это в стране, которая открыла миру космос! Остались одни астрологи с их "рассветами паранормальных способностей". Так что привыкайте! Кстати затмение даже близко не будет кровавым, так как оно неполное! Но астрологам виднее!