Крупнейший айсберг на Земле вынесло в воды Южного океана
Специалисты считают, что вскоре он может исчезнуть
28 ноября 2023, 21:35, ИА Амител
Крупнейший в мире айсберг А23а в результате дрейфа оказался в Южном море. Об этом сообщили специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) во вторник.
По мнению экспертов, судьба айсберга решится уже в ближайшее время. Есть два варианта развития событий. При первом айсберг прекратит свое существование в водах Южного моря, при втором – ледяная глыба останется в системе круговорота Уэдделла и продолжит дрейфовать еще несколько лет.
Уточняется, что айсберг откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнер в 1986 году, затем более 30 лет находился на мели в центральной части моря Уэдделла.
С весны 2023 года он преодолел больше двух тысяч километров без особых потерь.
23:47:49 28-11-2023
Ищет нового Титаника.
09:23:12 29-11-2023
какого-какого океана?? "О сколько нам открытий чудных..."
09:33:16 29-11-2023
если он в Южном океане быстро растает, то на несколько лет похолодание будет!
11:13:47 29-11-2023
Ю́жный океа́н (устар. Южный ледовитый океан[1]) — наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду[2] и нередко выделяемых как пятый океан, не имеющий, однако, чётко очерченной островами и континентами северной границы.
16:43:16 29-11-2023
В новости не хватает размеров. Это не просто айсберг. Это огромное ледяное поле площадью около 4170 квадратных километров. Такой айсберг будет дрейфовать и таять много лет.