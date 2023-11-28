Крупнейший айсберг на Земле вынесло в воды Южного океана

Специалисты считают, что вскоре он может исчезнуть

28 ноября 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Крупнейший в мире айсберг А23а в результате дрейфа оказался в Южном море. Об этом сообщили специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) во вторник.

По мнению экспертов, судьба айсберга решится уже в ближайшее время. Есть два варианта развития событий. При первом айсберг прекратит свое существование в водах Южного моря, при втором – ледяная глыба останется в системе круговорота Уэдделла и продолжит дрейфовать еще несколько лет.

Уточняется, что айсберг откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнер в 1986 году, затем более 30 лет находился на мели в центральной части моря Уэдделла.

С весны 2023 года он преодолел больше двух тысяч километров без особых потерь.