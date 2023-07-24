Предприятие отличает высокий стандарт условий труда и забота о коллективе

24 июля 2023, 11:29, ИА Амител LjN8KMrL1

"ЛокоТех-Сервис" / Фото: пресс-служба компании

Сервисное локомотивное депо Барнаул, выполняющее в нашем регионе ремонт и обслуживание тепловозов, ищет сотрудников. Западно-Сибирский филиал ООО "ЛокоТех-Сервис" входит в группу компаний "ЛокоТех", являющуюся одним из крупнейших локомотивных холдингов в Европе.

Какие специалисты требуются на предприятии

"ЛокоТех-Сервис" – это производственное предприятие, здесь трудятся слесари, токари, фрезеровщики, машинисты крана, электрогазосварщики. В их числе – высококвалифицированные кадры, которыми гордится отрасль.

Сейчас барнаульскому депо требуются представители узких профессий, таких как:

дефектоскопист;

кузнец на молотах и прессах;

электрогазосварщик;

слесарь по ремонту подвижного состава.

Какие здесь условия работы?

Прийти работать в "ЛокоТех-Сервис" означает не только стать частью коллектива холдинга, действующего на всей территории страны, но и попасть в компанию, где постоянно работают над улучшением условий труда.

Так, руководство предприятия стремится к созданию благоприятной трудовой среды и комфортного психологического климата в коллективе. Для этого в "ЛокоТех-Сервис" действует коллективный договор, в котором прописаны социальные льготы, гарантии и компенсации для сотрудников.

Вот только некоторые из них:

компенсация железнодорожного проезда или авиаперелетов раз в два года;

накопление корпоративной пенсии;

санаторно-курортное лечение;

отдых детей в летних оздоровительных лагерях.

Для того чтобы условия оставались актуальными, договор обновляется каждые три года.

Заработная плата – достойная. С 1 июля 2023 года часовые тарифные ставки для рабочих профессий на предприятии увеличили на 34% – оклады сотрудников вырастут на 17%.













"ЛокоТех-Сервис" / Фото: пресс-служба компании

Возможен ли карьерный рост?

Миссия компании – гарантировать безопасность пассажиров, сохранность грузов и бесперебойность железнодорожного сообщения. Выполнять эти серьезные обязательства позволяет высокий уровень профессионализма сотрудников, отмечают на предприятии. В "ЛокоТех-Сервисе" постоянно работают над этим: организуют обучение и повышение квалификации в Корпоративном университете "ЛокоТех".

К примеру, с января 2023 года через программы обучения прошли 72 человека, еще 11 получили смежную профессию. Также с текущего года сотрудники могут подать заявление на целевое направление в профильный вуз – Омский государственный университет путей сообщения. Квоты уже получили семь сотрудников барнаульского депо.

Кроме того, в компании разработана система кадрового резерва, на базе которой перспективные сотрудники могут пройти подготовку и попробовать себя на руководящих должностях.

Насколько успешно барнаульское предприятие?

Сегодня в "ЛокоТех-Сервисе" в Барнауле трудится 245 человек. В 2023 году коллектив достиг значительных результатов: объем текущего ремонта, который проводится силами барнаульского депо, по сравнению с первым полугодием 2022 года вырос на 25%, увеличивается километраж пробега локомотивов пассажирского вида движения.

Недавно здесь также провели масштабную модернизацию: закупили новое оборудование, провели капремонт зданий.

Работать в Сервисном локомотивном депо Барнаул престижно – предприятие славится своей многолетней историей. Депо Барнаул построено в августе 1914 года, в 2004 году в честь девяностолетнего юбилея были учреждены знаки "За Заслуги" и "За Трудовые Заслуги", а также знак "Почетный железнодорожник Алтая" двух степеней.

По вопросам трудоустройства можно обратиться по адресу г. Барнаул, ул. Привокзальная, 14б. Телефон отдела кадров: 8-913-266-10-06.

Сервисное локомотивное депо Барнаул филиала "Западно-Сибирский" ООО "ЛокоТех-Сервис"

Адрес: Барнаул, Привокзальная, 14б

Тел. отдела управления персоналом: 8-913-266-10-06, 8-383-619-63-06 (добавочный 54-933)

Сайт

ТелеграмООО "Интернейшнл Бизнес Центр"

Реклама