Крупнейший в Европе локомотивный холдинг ищет сотрудников в Барнауле
Предприятие отличает высокий стандарт условий труда и забота о коллективе
24 июля 2023, 11:29, ИА Амител LjN8KMrL1
Сервисное локомотивное депо Барнаул, выполняющее в нашем регионе ремонт и обслуживание тепловозов, ищет сотрудников. Западно-Сибирский филиал ООО "ЛокоТех-Сервис" входит в группу компаний "ЛокоТех", являющуюся одним из крупнейших локомотивных холдингов в Европе.
Какие специалисты требуются на предприятии
"ЛокоТех-Сервис" – это производственное предприятие, здесь трудятся слесари, токари, фрезеровщики, машинисты крана, электрогазосварщики. В их числе – высококвалифицированные кадры, которыми гордится отрасль.
Сейчас барнаульскому депо требуются представители узких профессий, таких как:
- дефектоскопист;
- кузнец на молотах и прессах;
- электрогазосварщик;
- слесарь по ремонту подвижного состава.
Какие здесь условия работы?
Прийти работать в "ЛокоТех-Сервис" означает не только стать частью коллектива холдинга, действующего на всей территории страны, но и попасть в компанию, где постоянно работают над улучшением условий труда.
Так, руководство предприятия стремится к созданию благоприятной трудовой среды и комфортного психологического климата в коллективе. Для этого в "ЛокоТех-Сервис" действует коллективный договор, в котором прописаны социальные льготы, гарантии и компенсации для сотрудников.
Вот только некоторые из них:
- компенсация железнодорожного проезда или авиаперелетов раз в два года;
- накопление корпоративной пенсии;
- санаторно-курортное лечение;
- отдых детей в летних оздоровительных лагерях.
Для того чтобы условия оставались актуальными, договор обновляется каждые три года.
Заработная плата – достойная. С 1 июля 2023 года часовые тарифные ставки для рабочих профессий на предприятии увеличили на 34% – оклады сотрудников вырастут на 17%.
Возможен ли карьерный рост?
Миссия компании – гарантировать безопасность пассажиров, сохранность грузов и бесперебойность железнодорожного сообщения. Выполнять эти серьезные обязательства позволяет высокий уровень профессионализма сотрудников, отмечают на предприятии. В "ЛокоТех-Сервисе" постоянно работают над этим: организуют обучение и повышение квалификации в Корпоративном университете "ЛокоТех".
К примеру, с января 2023 года через программы обучения прошли 72 человека, еще 11 получили смежную профессию. Также с текущего года сотрудники могут подать заявление на целевое направление в профильный вуз – Омский государственный университет путей сообщения. Квоты уже получили семь сотрудников барнаульского депо.
Кроме того, в компании разработана система кадрового резерва, на базе которой перспективные сотрудники могут пройти подготовку и попробовать себя на руководящих должностях.
Насколько успешно барнаульское предприятие?
Сегодня в "ЛокоТех-Сервисе" в Барнауле трудится 245 человек. В 2023 году коллектив достиг значительных результатов: объем текущего ремонта, который проводится силами барнаульского депо, по сравнению с первым полугодием 2022 года вырос на 25%, увеличивается километраж пробега локомотивов пассажирского вида движения.
Недавно здесь также провели масштабную модернизацию: закупили новое оборудование, провели капремонт зданий.
Работать в Сервисном локомотивном депо Барнаул престижно – предприятие славится своей многолетней историей. Депо Барнаул построено в августе 1914 года, в 2004 году в честь девяностолетнего юбилея были учреждены знаки "За Заслуги" и "За Трудовые Заслуги", а также знак "Почетный железнодорожник Алтая" двух степеней.
По вопросам трудоустройства можно обратиться по адресу г. Барнаул, ул. Привокзальная, 14б. Телефон отдела кадров: 8-913-266-10-06.
Сервисное локомотивное депо Барнаул филиала "Западно-Сибирский" ООО "ЛокоТех-Сервис"
Адрес: Барнаул, Привокзальная, 14б
Тел. отдела управления персоналом: 8-913-266-10-06, 8-383-619-63-06 (добавочный 54-933)
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10:48:21 25-07-2023
Знаю как было. Навряд ли что-то стало лучше в отношении к рабочему человеку. Поэтому и не могут набрать спецов. Видимо текучесть кадров.