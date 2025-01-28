Крупное ДТП с участием трамвая и двух автобусов произошло рядом с ТРЦ "Огни"

Трамвай сошел с рельсов

28 января 2025, 19:54, ИА Амител

Крупное ДТП рядом с ТРЦ "Огни" / Фото: amic.ru / кадр из видео

В Барнауле рядом с ТРЦ "Огни" произошло крупное ДТП с участием трамвая и двух автобусов.

"Трамвай, автобус № 35, еще какая-то маршрутка", – рассказал корреспондент amic.ru.

Очевидцы говорят, что с рельсов сошел трамвай. На место аварии прибыли две машины скорой помощи, работает экипаж дорожно-патрульной службы.

Как пишет Telegram-канал "В курсе 22", есть пострадавшие – "около восьми пассажиров". "Инцидент Барнаул" указывает, что, предварительно, за медицинской помощью обратились семь человек.