Крупные пробки сковали Барнаул утром 20 февраля, несмотря на 30-градусный мороз

Проблемы с движением транспорта наблюдаются как в центре города, так и за его пределами

20 февраля 2024, 08:00, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 20 февраля / Изображение: 2ГИС

Пробки на дорогах Барнаула утром 20 февраля достигли 8 баллов, несмотря на 30-градусный мороз. Заторы наблюдаются на Павловском тракте, улицах Попова, Малахова, Юрина, Северо-Западной, Матросова и некоторых других. Кроме того, движение местами затруднено на проспектах Ленина, Строителей и Красноармейском. Ранее в краевом Гидрометцентре рассказали, что из-за аномально холодной погоды в Алтайском крае до 23 февраля действует штормовое предупреждение. Местами морозы будут до 41 градуса.