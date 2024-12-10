Крупный поставщик сообщает об увеличении объемов поставки топлива аграриям

Это было необходимо для обеспечения бесперебойной работы техники в период пиковых нагрузок

10 декабря 2024, 19:00, ИА Амител

Поле. Комбайны. Сельское хозяйство / Фото: Роман Шаленкин

Сельскохозяйственный сезон 2024 года завершился для российских аграриев с хорошим результатом. Эксперты связывают это, в том числе, со своевременной и качественной поставкой топлива. Например, в компании "Газпром нефть" по итогам текущего года поставки бензина и дизельного топлива предприятиям агропромышленного комплекса увеличились почти на 15%.

"Обеспечение предприятий агропромышленного комплекса в период посевной и уборочной кампаний – важная задача", – подчеркнул директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский.Топливо получили около 1,5 тыс. сельхозпроизводителей из 17 регионов России. Наибольший объем поставок пришелся на Омскую, Новосибирскую и Ярославскую области, а также на Алтайский и Краснодарский края.