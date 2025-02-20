Огнем охвачено полторы тысячи квадратных метров

20 февраля 2025, 07:43, ИА Амител

Тушение пожара в Москве / Фото: МЧС России

На Варшавском шоссе в Москве загорелось здание Института вычислительной техники им. С. А. Лебедева. Площадь пожара составляет полторы тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости.

Возгорание вспыхнуло вечером 19 февраля. До приезда спасателей 30 человек покинули помещения сами.

"На втором этаже горящего здания располагался швейный и кондитерский цеха", – рассказали агентству очевидцы.

Известно, что в Научно-исследовательском центре электронной вычислительной техники, на территории которого произошел пожар, работают более 420 человек. Также находящиеся в комплексе зданий помещения сдавались в аренду.

Пожар тушат более 170 сотрудников МЧС и 50 единиц техники. В ликвидации возгорания задействованы вертолеты, которые сбросили воду на горящие объекты не менее десяти раз. Тушение ведется и с пожарных лестниц.

Согласно данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием.

Дорожное движение в районе крупного пожара затруднено.

"Из-за возгорания в здании по адресу Варшавское шоссе, дом 125, корпус 3, движение по Проектируемому проезду № 5150 затруднено", – сообщили в столичном департаменте транспорта.

Территорию, где расположено здание, заволокло дымом. Пожар продолжают ликвидировать.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.