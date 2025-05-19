Здание обрушилось. Крупный пожар на складе произошел в Барнауле

Возгорание зафиксировали ранним утром

19 мая 2025, 08:45, ИА Амител

Пожар на улице Звездной в Барнауле / Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Крупный пожар произошел в Барнауле на улице Звездной. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, там загорелся склад – судя по снимкам, металлическое строение обрушилось.

Причина пожара пока неизвестна. На момент прибытия первого подразделения склад горел открытым огнем по всей площади. Кроме того, существовала угроза распространения огня на соседние строения.

К 07:45 по местному времени возгорание удалось локализовать на площади 900 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Всего в тушении задействовали 18 единиц техники и 56 человек личного состава.