Крупный пожар потушили в алтайском селе Майма
Сгорел частный дом
23 ноября 2024, 13:59, ИА Амител
Пожар в Майме / Фото: МЧС Республики Алтай
В селе Майма Республики Алтай произошел пожар в жилом доме, рассказали в МЧС региона.
Сообщение о возгорании на улице Советской поступило спасателям 23 ноября в 04:33. На момент прибытия первого подразделения дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем.
В 05:20 открытое горение ликвидировали на площади 111 "квадратов". Пострадавших нет. Причину произошедшего устанавливают.
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