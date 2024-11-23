Крупный пожар потушили в алтайском селе Майма

Сгорел частный дом

23 ноября 2024, 13:59, ИА Амител

Пожар в Майме / Фото: МЧС Республики Алтай

В селе Майма Республики Алтай произошел пожар в жилом доме, рассказали в МЧС региона.

Сообщение о возгорании на улице Советской поступило спасателям 23 ноября в 04:33. На момент прибытия первого подразделения дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем.

В 05:20 открытое горение ликвидировали на площади 111 "квадратов". Пострадавших нет. Причину произошедшего устанавливают.