Крупный пожар повредил дом, баню и дровяник в Бийске
Вероятнее всего, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования
25 февраля 2025, 09:30, ИА Амител
Фото: Guido Jansen / unsplash.com
Крупный пожар произошел в Бийске в ночь с 24 на 25 февраля. На улице Саратовской горели дом и надворные постройки на площади около 120 кв. м.
Как сообщили в МЧС Алтайского края, огонь повредил стены с кровлей дома и бани, а также дровяник. На месте работал 21 специалист и пять автоцистерн. О пострадавших не уточняется.
"Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.
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