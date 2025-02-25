Крупный пожар повредил дом, баню и дровяник в Бийске

Вероятнее всего, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования

25 февраля 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

Крупный пожар произошел в Бийске в ночь с 24 на 25 февраля. На улице Саратовской горели дом и надворные постройки на площади около 120 кв. м.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, огонь повредил стены с кровлей дома и бани, а также дровяник. На месте работал 21 специалист и пять автоцистерн. О пострадавших не уточняется.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.