Крупный пожар произошел на одном из предприятий Рубцовска

На месте работают 16 человек личного состава на 6 пожарных машин

27 июля 2023, 09:15, ИА Амител













Фото: ГУ МЧС по Алтайскому края

В Рубцовске ранним утром 27 июля возник пожар в производственном здании одного из предприятий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"По улице Трактовой произошло возгорание в производственном здании одного из предприятий. Пострадавших нет. На данный момент открытое горение ликвидировано", – рассказали в ведомстве.

На месте ЧП работают 16 человек личного состава на 6 единицах техники. Причина уточняется.

Ранее в Барнауле потушили пожар на территории промышленного предприятия, расположенного по улице Северо-Западной.