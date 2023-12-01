Крупный пожар произошел на вещевом рынке в Ростове-на-Дону
Его площадь достигала 4 тысяч кв. м
01 декабря 2023, 07:45, ИА Амител
Кадр: МЧС России
Крупный пожар произошел на вещевом рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС.
Площадь возгорания достигала 4 тысяч квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано.
В операции задействовано по меньшей мере 113 человек и 33 единицы техники. Тушение осложнялась плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня.
О погибших и пострадавших пока информации нет. В соцсетях сообщают, что во время пожара люди пытались спасти свой товар.
08:12:24 01-12-2023
Значит там скоро будут новостройки