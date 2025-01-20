Крупный пожар в ангаре с дорожной техникой произошел в Алтайском крае

Пострадавших и погибших в ходе происшествия нет

20 января 2025, 08:30, ИА Амител

Пожар в ЗАТО Сибирский / Фото: МЧС Алтайского края

Вечером 19 января в ЗАТО Сибирский вспыхнул крупный пожар. Загорелся металлический ангар, где хранилась дорожная техника. Об этом сообщает МЧС по региону.

На момент прибытия пожарных огонь распространялся внутри помещения.

"В ликвидации пожара были задействованы 14 человек личного состава и пять единиц техники от специальной пожарно-спасательной части № 3 Специального управления № 36 и третьего пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели ликвидировали возгорание, пострадавших и погибших нет. В результате пожара была повреждена техника, находившаяся в ангаре.