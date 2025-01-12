Крупный пожар в частном доме произошел в Барнауле

Предварительной причиной стал перекал печи

12 января 2025, 09:54, ИА Амител

Пожар на улице Квартал 953а в Барнауле / Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар в частном доме произошел в Барнауле на улице Квартал 953А. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю в Telegram-канале.

Возгорание случилось утром 12 января. По предварительной информации, площадь, пройденная огнем, составила 60 квадратных метров. В 09:40 по местному времени в МЧС заявили о ликвидации открытого горения.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, а именно – перекал печи. В тушении по повышенному рангу задействовано семь единиц техники и более 30 человек личного состава.