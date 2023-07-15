Травяной пожар на площади 2500 га потушили в Алтайском крае

Борьбу с огнем осложняли жара, сухость и сильный ветер

15 июля 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

14 июля из-за удара молнии произошло возгорание сухой растительности в Бурлинском районе Алтайского края в 8 км от села Орехово, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Площадь горящей травы составляла 590 га. Тушение осложнялось сухостью, жарой и сильным ветром, а потому пламя локализовали только на 2500 га.

Подразделения тушили кромки пожара со стороны Орехово и Чернавки, а также прилегающие к приграничной территории с Казахстана.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Полностью огонь ликвидировали в 03:52 15 июля. В тушении участвовало 35 человек и 15 пожарных машин. Пострадавших нет.