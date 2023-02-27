Рядом с ним идёт массовая застройка территории коммерческими объектами

27 февраля 2023, 08:01, ИА Амител

Участок на Павловском тракте / Фото: "Дом.рф"

В "коммерческом" квартале недалеко от барнаульского аэропорта продают с торгов 11,7 га федеральной земли. Участок предназначен для возведения коммерческих зданий: объектов общественного питания и сферы услуг, магазинов. Лот продаёт "Дом.рф", который в 2022 году уже успешно реализовал несколько площадок на Павловском тракте в Барнауле.

Для обслуживания и развлечений

Выставленный на торги участок расположен недалеко от имущественного комплекса на Павловском тракте, 200, к. 1. Подъезд к площадке осуществляется по грунтовой дороге со стороны Павловского тракта через территорию соседних земельных участков.

"Территория не огорожена, не охраняется; рельеф земельного участка ровный, без значительных перепадов высот, местами имеются земляные насыпи; объекты инженерной инфраструктуры отсутствуют; земельный участок не используется", – сказано в документации к торгам.

Площадка предназначена для возведения объектов общественного питания, розничной торговли, бытового обслуживания (приёмные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты). Начальная цена земли составляет 40 млн рублей.

Интересные предложения

Земли на Павловском тракте всё чаще пользуются спросом среди барнаульских предпринимателей. В октябре 2022 года бизнесмен Андрей Кутулуцкий за 36,2 млн рублей приобрёл участок на Павловском тракте площадью 5,46 га. Земля подходит для строительства коммерческих объектов: многофункционального комплекса, ТРЦ, объектов питания и т.д.

Участок на Павловском тракте / Фото: "Дом.рф"

9 декабря 2022 года прошли торги по продаже земли площадью 9 га, которая предназначена для строительства объектов розничной торговли, развлекательных комплексов, ночных клубов и дискотек. Участок приобрела предпринимательница Алёна Кулабухова. Сумма сделки составила 44,9 млн рублей.

В середине декабря прошлого года с ажиотажем прошли торги по реализации участка на Павловском тракте площадью 15,5 га, предназначенного для строительства склада. Участие в аукционе приняли три компании и один предприниматель.

Начальная цена земли составляла 16,1 млн рублей, однако в ходе торгов она выросла на 40%: последнее предложение сделала компания "Бизнес-строй" – 22,7 млн рублей. Эта фирма и стала победителем аукциона.