Крутые эксперты расскажут, как прокачать бизнес в Алтайском крае

В Барнауле пройдет бизнес-конференция "Неклассический менеджмент", и у вас есть два дня, чтобы купить билет на выгодных условиях

20 декабря 2023, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KDUtq

Спикеры бизнес-конференции / Фото предоставлено организаторами

19 января 2024 года в Барнауле пройдет бизнес-конференция "Неклассический менеджмент". До 21 декабря 2023 года есть возможность стать участником на самых выгодных условиях, потом будет повышение цен. Регистрация идет полным ходом.

Что будет на конференции?

На конференции представят шесть альтернативных подходов к бизнес-управлению от федеральных спикеров-практиков из Москвы и Сочи, основателей крупных компаний, ведущих экспертов.

Участники узнают о таких способах управления бизнесом, как:

социократия;

клиентократия;

ценностно-ориентированный подход;

духовный менеджмент;

метод системного роста;

коучинговый подход к управлению.

На конференции будет только живой опыт и кейсы успешных миллиардных компаний. Например, из Москвы прилетит представитель крупной федеральной компании "ВкусВилл", которая за сравнительно короткий промежуток времени выроста в большую сеть из 1500+ магазинов в 151 городе страны. У них разработана своя система управления бизнесом – клиентократия.

Клиентократия – это когда компанией управляют клиенты, и под это перестраивается вся организационная структура. О том, как это работает, расскажет Валерий Разгуляев – один из самых известных экспертов в области бирюзового управления на территории России и всех русскоговорящих стран.

И что, будет интересно и полезно?

Еще как. Эксперты уже готовятся раскрыть все секреты управления.

"Приятно видеть такой большой интерес к конференции и то, какие сильные компании и руководители уже собираются на нее вместе со своими командами сразу по пять-семь человек. Мы со спикерами готовимся дать максимум прикладных инструментов и подходов, чтобы каждый участник мог сразу увидеть результат, внедрив их у себя в компании", – отметила организатор конференции, владелец сети женских фитнес-клубов Body Club ("Боди Клаб"), создатель Академии духовного развития и автор духовного менеджмента Марина Палагина.

Самые выгодные условия участия действуют до конца дня 20 декабря 2023 года. Поэтому успевайте занять свои места на конференции. Все подробности можно узнать на сайте.

Когда и где пройдет конференция?

Бизнес-конференции "Неклассический менеджмент" пройдет 19 января 2024 года с 10:00 до 18:30 + неформальное общение до 21:30.

Место проведения: ул. Пушкина, 11.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу, чтобы стать участниками закрытых эфиров со спикерами.

Возрастное ограничение 18+

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