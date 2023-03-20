Крутые IT-эксперты бесплатно расскажут барнаульцам, как получить профессию будущего

В марте в краевой столице пройдёт конференция от крупнейшей академии России

20 марта 2023, 11:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSXr7SQuyH

Фото: компьютерная академия "ТОП"

Участники конференции смогут:

пообщаться с крутыми практиками IT-сферы;

узнать, как становятся айтишниками и кто сможет преуспеть в этом направлении. Оказывается, из гуманитариев тоже получаются хорошие специалисты;

получить необходимые знания без воды и инфоцыганства;

определиться с выбором и наметить первые шаги к достижению своей цели;

понять, какие специальности актуальны в будущем, чему надо учиться, чтобы взяли на работу программистом;

выиграть призы от IT-компании или даже сертификат на бесплатное образование в крупнейшей академии России.

Если вы давно хотели изменить свою жизнь к лучшему, поменять работу, увеличить заработок, перейти на удалёнку, но не знали, как это сделать, – есть хорошие новости. В Барнауле 25 марта 2023 года состоится бесплатная конференция "В IT – и точка" о профессиях будущего. От экспертов рынка вы узнаете, как получить востребованную специальность в IT-сфере и что для этого нужно.

На конференции выступят эксперты с реальным опытом в сфере IT, а также руководители, действующие айтишники и HR-специалисты. Для участия необходимо будет пройти бесплатную регистрацию.

Конференцию организует компьютерная академия – крупнейшая в России международная сеть академий IT-образования с высоким уровнем трудоустройства выпускников. Там можно выучиться на программиста, системного инженера высокого уровня или даже дизайнера. В академии учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде.

Для участия в конференции вам нужно:

зайти на официальный сайт "В IT - и точка";

нажать "Зарегистрироваться";

ввести контактные данные и прийти на конференцию.

Регистрируйтесь прямо сейчас. Количество мест ограничено. Конференция пройдёт 25 марта 2023 года по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина 66, 1 этаж, в конференц-зале Алтайского Государственного института культуры с 10:00 до 14:00.

Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел.: 8 (3852) 72-14-10

WA 8-906-966-5347

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