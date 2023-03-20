Крутые IT-эксперты бесплатно расскажут барнаульцам, как получить профессию будущего
В марте в краевой столице пройдёт конференция от крупнейшей академии России
20 марта 2023, 11:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSXr7SQuyH
Участники конференции смогут:
- пообщаться с крутыми практиками IT-сферы;
- узнать, как становятся айтишниками и кто сможет преуспеть в этом направлении. Оказывается, из гуманитариев тоже получаются хорошие специалисты;
- получить необходимые знания без воды и инфоцыганства;
- определиться с выбором и наметить первые шаги к достижению своей цели;
- понять, какие специальности актуальны в будущем, чему надо учиться, чтобы взяли на работу программистом;
- выиграть призы от IT-компании или даже сертификат на бесплатное образование в крупнейшей академии России.
На конференции выступят эксперты с реальным опытом в сфере IT, а также руководители, действующие айтишники и HR-специалисты. Для участия необходимо будет пройти бесплатную регистрацию.
Конференцию организует компьютерная академия – крупнейшая в России международная сеть академий IT-образования с высоким уровнем трудоустройства выпускников. Там можно выучиться на программиста, системного инженера высокого уровня или даже дизайнера. В академии учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде.
Для участия в конференции вам нужно:
- зайти на официальный сайт "В IT - и точка";
- нажать "Зарегистрироваться";
- ввести контактные данные и прийти на конференцию.
Регистрируйтесь прямо сейчас. Количество мест ограничено. Конференция пройдёт 25 марта 2023 года по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина 66, 1 этаж, в конференц-зале Алтайского Государственного института культуры с 10:00 до 14:00.
Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)
г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел.: 8 (3852) 72-14-10
WA 8-906-966-5347
Сайт
Комментарии в эфире