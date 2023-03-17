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Крымчанин нечаянно запустил по сараю соседки ракету РСЗО "Град"

Полицейские эвакуировали жильцов ближайших домов

17 марта 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Житель Крыма нашёл в лесу три снаряда для РСЗО "Град", принёс домой и решил разобрать на цветной металл, сообщает Telegram-канал Baza.

"У одного из снарядов во время разбора включился двигатель – он вылетел, пробил двое ворот и стену сарая, принадлежащего соседке", – говорится в сообщении.

К счастью, в снаряде не было взрывателя и детонации не произошло.

Приехавшие сотрудники полиции эвакуировали жильцов ближайших домов и оцепили территорию, на которой находятся оставшиеся два снаряда.

Комментарии 3

  • Дед царствие ему, рассказывал как в 45-м пацаны школяры нет нет да и принесут во двор снаряд от 45-ки , разламывать начнут чтоб порох достать, иногда это заканчивалось тем что разбиравшего собирали по окрестным кустам... Но по большей части обходилось Мозгов нет...
    17 марта, Гость   Ответить
  • Премия Дарвина? Не?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Холмс, он вот тут прошёл сквозь стену * И даже через две подряд * Элементарно Ватсон, это ж * Снаряд
    17 марта, Гость   Ответить
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