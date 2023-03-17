Крымчанин нечаянно запустил по сараю соседки ракету РСЗО "Град"

Полицейские эвакуировали жильцов ближайших домов

17 марта 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Житель Крыма нашёл в лесу три снаряда для РСЗО "Град", принёс домой и решил разобрать на цветной металл, сообщает Telegram-канал Baza.

"У одного из снарядов во время разбора включился двигатель – он вылетел, пробил двое ворот и стену сарая, принадлежащего соседке", – говорится в сообщении.

К счастью, в снаряде не было взрывателя и детонации не произошло.

Приехавшие сотрудники полиции эвакуировали жильцов ближайших домов и оцепили территорию, на которой находятся оставшиеся два снаряда.