Крымская черта. Как вхождение Крыма в Россию изменило нашу историю

После "вежливых людей" 2014-го западный мир снова увидел в нашей стране давнего противника

18 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: ok.ru

Девятая годовщина воссоединения Крыма с Россией отмечается в новой обстановке – на фоне проходящей специальной военной операции на Украине. Более того, регион по-прежнему находится в составе РФ в условиях неполного признания со стороны международного сообщества. Но всё же его интеграция в общероссийское политическое, экономическое и культурное пространство во многом уже состоялась. Как Крым и Севастополь шли к этому воссоединению, вспоминал и оценивал журналист amic.ru Андрей Магас.



Первые попытки Крыма прорваться домой



Надо сказать, что за весь постсоветский период существования "самостийной" Украины Крым был своего рода нелюбимым ребёнком из всех её регионов. Инвестиции в развитие его экономики утверждались в последнюю очередь и были крайне низкими. Местное самоуправление вообще всячески ограничивалось. Это при том, что многие представители украинского истеблишмента имели в регионе земельные участки, дворцы и дачи, включая, кстати, нынешнего президента Зеленского.

Причиной такого отношения был неизменно высокий уровень пророссийских настроений на полуострове, доставлявший немало хлопот Киеву. Там, возможно, были бы рады принять радикальные меры для их снижения, но сил не хватало, к тому же сдерживало наличие российской базы Черноморского флота.

Коллаж: соцсети



Вообще, движение за воссоединение с Россией здесь зародилось и развивалось уже с самого начала 1990-х. Ещё в октябре 1991-го Президиум Верховного Совета Крыма принял постановление, в котором указывалось, что передача полуострова в состав Украины в феврале 1954-го произошла "без учёта мнения народа". Теоретически это могло означать возвращение в состав России, но требовалось осуществить некоторые юридические процедуры.

Крымских парламентариев поддержали российские – 21 мая 1992 года российский Верховный Совет назвал постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года "не имевшим юридической силы с момента принятия". Объяснялось это нарушениями Конституции РСФСР и законодательных процедур, в пользу этого приводились весомые аргументы. Однако позднее вопрос статуса Крыма перестал затрагиваться парламентом РФ, поскольку депутаты согласились с точкой зрения, что это предмет договорённостей Москвы и Киева.

Впрочем, сами крымчане упорно продолжали свои попытки выйти из состава Незалежной законным путём, отдавая большинство голосов на выборах пророссийским партиям и кандидатам. 5 мая 1992 года региональный Верховный Совет провозгласил "Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым" и объявил подготовку к референдуму, на котором планировалось поставить вопрос о выходе из состава Украины.

Однако "самостийники" в Киеве тоже не дремали – там обещали региону обильную экономическую поддержку. В то же время Кремль никаких усилий для поддержки крымчан не предпринимал – там опасались, что данный прецедент станет заразительным для мятежной в ту пору Чечни и некоторых других территорий РФ.

Немного помедлив и не дождавшись обещанной помощи в развитии экономики от Киева, крымчане в 1994 году избрали президентом откровенно пророссийского кандидата Юрия Мешкова. А убедительное большинство в местном парламенте и вовсе завоевал блок с говорящим названием "Россия". Однако в 1995 году, при попустительстве Москвы, Киев отменил крымскую конституцию 1992 года, упразднил пост президента и развязал репрессии против выступавших за сближение с Россией политиков.

"Москва тогда молчала, так как хотела вписаться в западный мир. Это была цель государства с 1991 года, поэтому спокойно взирала на разрушение исторической России, а также на попрание прав крымчан, незаконные действия киевской власти", – заметил amic.ru адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский.

Фото: Минобороны РФ



Спасти Черноморский флот



Очередной этап борьбы крымчан за выход из состава Украины, увенчавшийся успехом, начался в ноябре 2013 года, когда в Киеве был затеян "Евромайдан". Большинство жителей полуострова и местных чиновников поддерживали президента Януковича и осуждали "майданщиков". Только меджлис крымско-татарского народа (признан экстремистской организацией и запрещён в РФ) провёл 21-23 февраля 2014-го несколько акций в поддержку "Евромайдана". Впрочем, даже среди живущих в регионе крымских татар эти порывы компании Джемилева-Чубарова (лидеры запрещенного меджлиса) не встретили сочувствия. Оно и понятно – долгие годы эта структура получала солидные финансовые ресурсы на гуманитарные цели, помощь крымским татарам как репрессированному народу. Однако основная часть поступлений откровенно и цинично расходовалась верхушкой организации на личные нужды.

Масла в огонь подлили действия украинских националистов, которые совершили нападение и подожгли автобусы с крымчанами, возвращавшимися из Киева. В результате этих атак погибло несколько человек.

Драматичные события в регионе, а также явно враждебный настрой пришедшей в результате переворота власти в Киеве явно поставили Кремль перед нелёгким выбором. И там, похоже, вынуждены были принять решение.

По словам руководителя Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, в истории с Крымом всё-таки есть смысл говорить о присоединении Крыма, а не о его воссоединении с Россией, поскольку СССР и Россия – это не одно и то же.

"Всё-таки эта территория никогда не была частью собственно Российской Федерации – потому что Российская империя, Советский Союз и РФ – разные геополитические образования", – отметил он в беседе с amic.ru.

Сегодня уже не секрет, что "евромайданные" власти в Киеве намеревались выгнать из Крыма Черноморский флот РФ и разместить там базы стран НАТО, прежде всего США, напоминает собеседник.

"Недопущение такого развития событий и стало главной причиной решения Москвы принять Крым в состав РФ. Там более что такой негативный вариант мог запустить центробежные силы в самой России с последующим распадом", – констатирует Родионов.

Фото: mil.ru



От разворота над Атлантикой до "вежливых людей" в Крыму



23 февраля 2014-го пророссийские активисты, отказавшиеся признать новую киевскую власть, начали у здания Верховного совета республики бессрочную акцию протеста. К ней вскоре присоединилось большое количество простых жителей, начался постоянно действующий митинг, основным требованием участников которого стала независимость от Украины.

Боевики меджлиса (запрещён в РФ) 26 февраля заблокировали местный парламент. Однако уже на следующий день представители русской общины, поддержанные большинством граждан, деблокировали. Депутаты отправили в отставку местное правительство, а новым его главой назначили лидера партии "Русское единство" Сергея Аксёнова. Новый кабмин объявил о том, что не признаёт новую власть в Киеве, а к руководству России обратился с просьбой помочь обеспечить на полуострове мир и спокойствие.

Далее появились "вежливые люди" с оружием в руках и без опознавательных знаков. Они блокировали воинские части ВСУ, отказавшиеся сдать оружие.

Теперь известно, что это были бойцы Сил Специальных операций ВС РФ. 16 марта состоялся референдум, на него пришло 85% избирателей Крыма, из которых 95% высказались за вхождение в состав России.

Сразу после референдума западные страны и либерально настроенные российские политики, публицисты и общественные деятели заявили о незаконности его проведения и, как следствие, результатов. Дмитрий Аграновский убеждён в необоснованности этих утверждений.

"С юридической точки зрения всё было чисто, в отличие от выхода Украины из состава Советского Союза в своё время. Так что Украина, вышедшая из состава СССР на основе Беловежских соглашений, совершенно незаконных, кстати, является образцом нелегитимного с правовой точки зрения, государственного образования", – сообщил он.

После провозглашения 17 марта 2014 года Независимой Республики Крым, на следующий день, 18 марта, президент РФ подписал указ о её вхождении в состав России. Крым вернулся в родную гавань после десятилетий беспокойного политического плавания в чужих водах.

Дмитрий Родионов указывает, что именно в истории с Крымом наша страна показала всему миру, что может не только не поддаваться на провокации западных "партнёров", но и реагировать на них, причём достаточно жёстко.

"Таких случаев в новейшей российской истории было три – разворот самолёта Примакова над Атлантикой в 1999 году, а через несколько месяцев – взятие под контроль нашими десантниками аэропорта Приштине. Сейчас это кажется не очень значительным, но тогда, после стольких лет отступлений, эти шаги выглядели радикальными. Потом была война с Грузией 2008 года, а в 2014-м – Крым", – напоминает эксперт.

По его мнению, именно Крым стал отправной точкой в новейшем противостоянии России и Запада.