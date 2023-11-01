Крыса в метро Нью-Йорка нашла пончик и пошла делиться им с другом
Забавный момент успела снять одна их местных жительниц
01 ноября 2023, 11:45, ИА Амител
Жительница Нью-Йорка стала свидетельницей забавного момента в местном метро. Она рассказала в социальных сетях об очень заботливой крысе.
По словам женщины, крыса увидела лежащий на земле глазированный пончик, но не стала есть сразу. Зверек поднял тяжелый десерт и понес его по улице, для того чтобы поделиться с другом.
Вторая крыса, увидев огромный сладкий круглик, сначала испугалась, но затем бросилась на лакомство и стала его есть.
"Некоторым мужчинам в этом городе стоит поучиться такому рыцарству. Крыса с пончиком лучше обращается со своей женщиной, чем половина другого вида крыс в этом городе", – написала автор сообщения.
11:53:51 01-11-2023
зажрались оне там... целые пончики выкидывают.. не жалеют крыс- у них же диабет будет)))
12:32:08 01-11-2023
А у нас крысы пешком возле дома и в домах!!!!!!!
12:37:43 01-11-2023
Гость (12:32:08 01-11-2023) А у нас крысы пешком возле дома и в домах!!!!!!!... А Вы их кормите? нет.. а кормить нужно!
14:06:17 01-11-2023
Да ,крысы и те стали лучше иных людей.
14:34:52 01-11-2023
Афиноген (14:06:17 01-11-2023) Да ,крысы и те стали лучше иных людей.... Что значит "стали"? Крысы всегда были очень умными и коммуникабельными животными. По уровню интеллекта крысу можно сравнить с собаками, лошадьми и свиньями.
15:56:18 01-11-2023
Гость (14:34:52 01-11-2023) Что значит "стали"? Крысы всегда были очень умными и коммуни... Но я то ,ведь,не про интеллект.А про моральнонравственные качества.Что здесь они уже начали нас обходить.
14:50:07 01-11-2023
Подтверждаю.. дома живут декорашки, умные.