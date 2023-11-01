Крыса в метро Нью-Йорка нашла пончик и пошла делиться им с другом

Забавный момент успела снять одна их местных жительниц

01 ноября 2023, 11:45, ИА Амител

Жительница Нью-Йорка стала свидетельницей забавного момента в местном метро. Она рассказала в социальных сетях об очень заботливой крысе.

По словам женщины, крыса увидела лежащий на земле глазированный пончик, но не стала есть сразу. Зверек поднял тяжелый десерт и понес его по улице, для того чтобы поделиться с другом.

Вторая крыса, увидев огромный сладкий круглик, сначала испугалась, но затем бросилась на лакомство и стала его есть.