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Крыса в метро Нью-Йорка нашла пончик и пошла делиться им с другом

Забавный момент успела снять одна их местных жительниц

01 ноября 2023, 11:45, ИА Амител

Жительница Нью-Йорка стала свидетельницей забавного момента в местном метро. Она рассказала в социальных сетях об очень заботливой крысе.

По словам женщины, крыса увидела лежащий на земле глазированный пончик, но не стала есть сразу. Зверек поднял тяжелый десерт и понес его по улице, для того чтобы поделиться с другом.

Вторая крыса, увидев огромный сладкий круглик, сначала испугалась, но затем бросилась на лакомство и стала его есть.

"Некоторым мужчинам в этом городе стоит поучиться такому рыцарству. Крыса с пончиком лучше обращается со своей женщиной, чем половина другого вида крыс в этом городе", – написала автор сообщения.

Фото: кадр из видео

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забавные истории Хорошие новости животные

Комментарии 7

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Гость

11:53:51 01-11-2023

зажрались оне там... целые пончики выкидывают.. не жалеют крыс- у них же диабет будет)))

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Гость

12:32:08 01-11-2023

А у нас крысы пешком возле дома и в домах!!!!!!!

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Гость

12:37:43 01-11-2023

Гость (12:32:08 01-11-2023) А у нас крысы пешком возле дома и в домах!!!!!!!... А Вы их кормите? нет.. а кормить нужно!

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Афиноген

14:06:17 01-11-2023

Да ,крысы и те стали лучше иных людей.

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Гость

14:34:52 01-11-2023

Афиноген (14:06:17 01-11-2023) Да ,крысы и те стали лучше иных людей.... Что значит "стали"? Крысы всегда были очень умными и коммуникабельными животными. По уровню интеллекта крысу можно сравнить с собаками, лошадьми и свиньями.

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Афиноген

15:56:18 01-11-2023

Гость (14:34:52 01-11-2023) Что значит "стали"? Крысы всегда были очень умными и коммуни... Но я то ,ведь,не про интеллект.А про моральнонравственные качества.Что здесь они уже начали нас обходить.

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Гость

14:50:07 01-11-2023

Подтверждаю.. дома живут декорашки, умные.

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