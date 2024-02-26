Кто будет бороться за пост президента России: инфографика в лицах
Показываем в инфографике, как выглядят политики, которые намерены занять место российского лидера
26 февраля 2024, 10:40, ИА Амител
До выборов президента России остается три недели. За пост главы государства впервые с 2008 года борются четыре кандидата (указаны в алфавитном порядке, как в бюллетене): Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Сами выборы назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы государства.
Для тех, кто еще не определился, за кого отдать свой голос, показываем в инфографике, кто и от каких политических сил будет бороться за кресло российского лидера.
10:54:14 26-02-2024
Грусно
11:36:37 26-02-2024
Андрей (10:54:14 26-02-2024) Грусно
... И более того - не грамотно.
12:46:58 26-02-2024
Гость (11:36:37 26-02-2024) Андрей (10:54:14 26-02-2024) Грусно
...
И боле... Это прекрасно что не все грамотны, значит есть ещё настоящие люди в комментариях, а то от вас ботов мы уже устали и от вашей грамотности и любовью к многоточиям.)))
16:21:09 26-02-2024
Гость (12:46:58 26-02-2024) Гость (11:36:37 26-02-2024) Андрей (10:54:14 26-02-202... Чем вам многоточия не нравятся,неистовый вы наш?
01:06:12 27-02-2024
Гость (11:36:37 26-02-2024) Андрей (10:54:14 26-02-2024) Грусно
...
И боле... Вы не поняли: не грустно, а грусно!
10:54:21 26-02-2024
Выбор небогат, но воспользоваться им надо. За молодого буду голосовать, хватит геронтократии.
11:37:41 26-02-2024
Гость (10:54:21 26-02-2024) Выбор небогат, но воспользоваться им надо. За молодого буду ... Так ты за Сашку Серову голосуй, она еще моложе Даванковой.
01:08:06 27-02-2024
Гость (10:54:21 26-02-2024) Выбор небогат, но воспользоваться им надо. За молодого буду ... что молодые, что старые; физиономиями отличаются, а программы, идеи как из вылезти ... нет, на самом деле, ни у одного.
11:00:38 26-02-2024
бороться...))))
11:12:58 26-02-2024
Вы на плакате по росту кандидатов поставьте пожалуйста. А то получается что Путин выше всех. Какой тогда рост у остальных ?
11:38:20 26-02-2024
Гость (11:12:58 26-02-2024) Вы на плакате по росту кандидатов поставьте пожалуйста. А то... Политические карлики. Истинно вам глаголю.
11:32:03 26-02-2024
Хорошо хоть ростом интересуются, а не размером. Ленин, Наполеон и Сталин были бы в конце строя, если бы не имели способности при случае нагнуть весь строй
12:12:07 26-02-2024
Гость (11:32:03 26-02-2024) Хорошо хоть ростом интересуются, а не размером. Ленин, Напол... Положительные персонажи ?
16:23:19 26-02-2024
Гость (12:12:07 26-02-2024) Положительные персонажи ?... Про положительные персонажи говорят в школе на уроке литературы.
12:07:42 26-02-2024
Бендер Остап: сошлись молодость и опыт (драка Шуры Балаганова и Паниковского). Победила молодость!)
12:27:54 26-02-2024
Кто на этот раз будет поднимать Россию с колен?
12:49:25 26-02-2024
Фото зачётное, Путин и массовка)))
14:18:43 26-02-2024
бороться будут трое, а один наблюдать
20:49:48 26-02-2024
краснопузые какой год не могут или не хотят найти нормального кандидата
11:22:51 27-02-2024
Даванков внешне похож на Путина. Рановато ему, приходи через 6 лет.....
11:37:26 27-02-2024
а чем они похожи? разве что, у каждого по две руки и две ноги, а на каждой конечности по пять пальцев.