Показываем в инфографике, как выглядят политики, которые намерены занять место российского лидера

26 февраля 2024, 10:40, ИА Амител

Кандидаты на выборах президента России 2024 / Фото: amic.ru

До выборов президента России остается три недели. За пост главы государства впервые с 2008 года борются четыре кандидата (указаны в алфавитном порядке, как в бюллетене): Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Сами выборы назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы государства.

Для тех, кто еще не определился, за кого отдать свой голос, показываем в инфографике, кто и от каких политических сил будет бороться за кресло российского лидера.